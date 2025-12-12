Devětadvacetiletá česká reprezentantka zajela v Norsku čas 1:55,79 minuty a od medaile ji dělilo 61 setin. Vyhrála Japonka Miho Takagiová před Naděždou Morozovovou z Kazachstánu a domácí Ragne Wiklundovou.
Pro Zdráhalovou bylo dosavadním maximem ve Světovém poháru páté místo, které vybojovala v březnu v závodu na 1500 m právě na zdejší dráze.
V této sezoně dojela na patnáctistovce i při čtvrtém startu v elitní desítce. Zatím bylo jejím nejlepším umístěním sedmé místo v listopadovém závodu v Calgary. V průběžném pořadí disciplíny jí patří sedmé místo.
Závody SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko)
Muži:
1500 m: 1. Stolz 1:44,16, 2. Nuis (Niz.) 1:44,95, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:45,11, ...6. Jílek 1:45,59, divize B: 33. Procházka (oba ČR) 1:53,11.
Ženy:
1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:54,95, 2. Morozovová (Kaz.) 1:54,98, 3. Wiklundová (Nor.) 1:55,18, 4. Zdráhalová 1:55,79, ...divize B: 5. Sáblíková 1:58,08, 30. Korvasová (obě ČR) 2:06,65.