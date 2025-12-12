Zdráhalová dojela v Hamaru čtvrtá na 1500 metrů, vylepšila si maximum ve Světovém poháru

Autor:
  21:28
Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru rychlobruslařek na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu.

Nikola Zdráhalová na oválu v Milwaukee | foto: CTK / imago sportfotodienst / David Kirouac Profimedia.cz

Devětadvacetiletá česká reprezentantka zajela v Norsku čas 1:55,79 minuty a od medaile ji dělilo 61 setin. Vyhrála Japonka Miho Takagiová před Naděždou Morozovovou z Kazachstánu a domácí Ragne Wiklundovou.

Pro Zdráhalovou bylo dosavadním maximem ve Světovém poháru páté místo, které vybojovala v březnu v závodu na 1500 m právě na zdejší dráze.

V této sezoně dojela na patnáctistovce i při čtvrtém startu v elitní desítce. Zatím bylo jejím nejlepším umístěním sedmé místo v listopadovém závodu v Calgary. V průběžném pořadí disciplíny jí patří sedmé místo.

Závody SP v rychlobruslení v Hamaru (Norsko)

Muži:
500 m: 1. Stolz (USA) 33,97, 2. De Boo (Niz.) 34,21, 3. Žurek (Pol.) 34,42, ...divize B: 32. Stodola (ČR) 37,61.
Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Stolz 331, 2. De Boo 293, 3. Žurek 267.

1500 m: 1. Stolz 1:44,16, 2. Nuis (Niz.) 1:44,95, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:45,11, ...6. Jílek 1:45,59, divize B: 33. Procházka (oba ČR) 1:53,11.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Stolz 240, 2. Nuis 196, 3. Ning Čung-jen 188, ...18. Jílek 88.

Ženy:
500 m: 1. Koková (Niz.) 37,05, 2. Ziomeková-Nogalová (Pol.) 37,65, 3. Jošidaová (Jap.) 37,75, ...18. Zdráhalová (ČR) 38,98.
Průběžné pořadí SP (po 6 z 9 závodů): 1. Koková 360, 2. Fledderusová (Niz.) 251, 3. Jacksonová (USA) 235, ...32. Zdráhalová 58.

1500 m: 1. M. Takagiová (Jap.) 1:54,95, 2. Morozovová (Kaz.) 1:54,98, 3. Wiklundová (Nor.) 1:55,18, 4. Zdráhalová 1:55,79, ...divize B: 5. Sáblíková 1:58,08, 30. Korvasová (obě ČR) 2:06,65.
Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. M. Takagiová 194, 2. Rijpmaová de Jongová 187, 3. Beuneová (obě Niz.) 180, ...7. Zdráhalová 145, 32. Sáblíková 42.

Výsledky

