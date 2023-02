Halový triumf pozemních hokejistů Litic. Muži mají titul, ženy bronz

„Je to zasloužený úspěch. Prolomili jsme stav svých hlav, po dvanácti letech jsme se dostali do finále, které hrál v roce 2011 ze současného kádru jen Jakub Koryťák. Hráči podali neskutečný výkon a ukázali soudržnost, ze které až naskakovala husí kůže. Tihle kluci dozráli osobnostně i jako tým,“ chválil litický trenér Tomáš Levý.

Dlouhé roky Plzeňané nepřekročili v zimní variantě olympijského pozemního hokeje semifinále, naposledy loni, kdy o gól podlehli Slavii. Tentokrát ale neoblíbeného soupeře z Rakovníka i díky šesti gólům Lukáše Bendy zcela rozložili. A euforii si přenesli i do finálového duelu. Slavii povolili skórovat až v závěru za rozhodnutého stavu 5:0.

„Slavia měla za sebou vypjaté semifinále s Bohemkou, vyhrála o gól a bylo tam hodně emocí. My jsme byli nesmírně soustředění, ubránili jejich úvodní tlak a už v první čtvrtině začali z brejků hrozit,“ popisoval kouč Levý. Hned po dvanácti minutách otevřel skóre po parádní akci Sochor a vedení už Litice nepustily. „Ondra (Sochor) předvedl takovou frajeřinku, po které klukům narostla ramena. A překonávali se,“ všiml si litický kouč.

Ve 41. minutě navýšil náskok Benda a v závěru pak Litičtí dorazili soupeře dalšími třemi slepenými góly. „Převládá ve mně neskutečná radost. Po několika letech, kdy jsme se nemohli přehoupnout přes semifinále, jsme to letos konečně prolomili. Tohle bylo krásné vyvrcholení halové sezony. Jsem na náš tým velmi hrdý, nikdo nic nevypustil a všichni jsme do toho dali všechno. Pro klub je to historický okamžik,“ hlásil Lukáš Benda, s jednadvaceti góly druhý střelec celé soutěže.

„Takový výkon na hranici fyzických možností jsem asi nikdy nezažil,“ chválil šampiony i litický manažer Václav Čvančara starší.

Po dvou „venkovních“ titulech si tak plzeňský klub připsal premiérový ligový triumf v hale. „Olympijský pozemní hokej je pro nás doména, ten halový doplněk. Ale nesmírně kvalitní a dynamický. Zvládli jsme to bravurně a bonusem je fakt, že jako mistr si příští zimu vyzkoušíme i jeden z evropských pohárů v hale,“ mínil Levý.

Na závěrečný turnaj se díky skvělému závěru základní části protlačily i litické ženy. A v semifinále notně trápily favorizovaný Rakovník. Zápas dovedly do samostatných sérií, kde se v sedmé sérii přiklonilo štěstí k soupeřkám. I tak litický výběr mohl slavit bronzové medaile.