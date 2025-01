Jsme v tom společně. Bilesovou ocenili za olympijské medaile i zranitelnost

17:12

Schválně zkuste do vyhledávače Google zadat jméno Simone Bilesové. Na spodním kraji obrazovky se vám ukáže tlačítko s kozou. A když ho zmáčknete, zaplaví stránku zlatá kůzlátka, květiny a konfety. Ne snad, že by americká gymnastka měla něco společného s tímto přežvýkavcem. Klíč je v anglickém názvu zvířete, tedy goat, což je zároveň akronym označení „greatest of all time“, čili nejlepší v historii. A to už Bilesová skutečně je.