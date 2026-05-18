Ruští a běloruští gymnasté se můžou vrátit do závodů s vlajkou i hymnou

O rok později světová federace rozhodla, že se sportovci z těchto zemí můžou do soutěží znovu zapojit s neutrálním statusem.
Evropská gymnastika však nadále trvala na plošném zákazu, čímž Rusům a Bělorusům zamezila možnost kvalifikace na olympiádu v Paříži.
Loni v listopadu ale zákaz zrušila, čímž se pro dotčené sportovce otevřela cesta k olympijským hrám v Los Angeles 2028. Ze 46 členských zemí hlasovalo 27 pro zrušení zákazu, 15 hlasovalo proti a čtyři se zdržely.
„Toto rozhodnutí je výsledkem konzistentní a kompetentní práce vedení naší gymnastické asociace,“ komentoval tehdy rozhodnutí běloruský svaz.
Po zasedání výkonného výboru FIG o uplynulém víkendu už je navíc jasné, že se Rusové i Bělorusové můžou kvalifikace zúčastnit pod vlajkami svých zemí.
Ruská a běloruská reprezentace se tak letos pravděpodobně představí jak na srpnovém evropském šampionátu v Záhřebu, tak na říjnovém mistrovství světa v Rotterdamu.
Zlato ve víceboji a přeskoku bude obhajovat Ruska Angelina Melnikovová, která ještě loni získala světové tituly pod neutrální vlajkou.
Ke zmírnění sankcí už delší dobu vyzývá Mezinárodní olympijský výbor a řada federací na to postupně přistoupila. Prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu, se letos v dubnu stalo plavání.