Ruští a běloruští gymnasté se můžou vrátit do závodů s vlajkou i hymnou

  11:04
Gymnasté z Ruska a Běloruska mohou s okamžitou platností startovat v mezinárodních soutěžích bez jakýchkoli omezení. Rozhodl o tom výkonný výbor světové federace FIG na zasedání v Egyptě. FIG zakázala ruským a běloruským gymnastům startovat v roce 2022 po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.

LETOS UŽ ZNOVU S RUSKOU VLAJKOU. Angelina Melnikovová může s okamžitou platností reprezentovat Rusko na mezinárodní scéně bez omezení. | foto: Reuters

O rok později světová federace rozhodla, že se sportovci z těchto zemí můžou do soutěží znovu zapojit s neutrálním statusem.

Evropská gymnastika však nadále trvala na plošném zákazu, čímž Rusům a Bělorusům zamezila možnost kvalifikace na olympiádu v Paříži.

Loni v listopadu ale zákaz zrušila, čímž se pro dotčené sportovce otevřela cesta k olympijským hrám v Los Angeles 2028. Ze 46 členských zemí hlasovalo 27 pro zrušení zákazu, 15 hlasovalo proti a čtyři se zdržely.

„Toto rozhodnutí je výsledkem konzistentní a kompetentní práce vedení naší gymnastické asociace,“ komentoval tehdy rozhodnutí běloruský svaz.

Po zasedání výkonného výboru FIG o uplynulém víkendu už je navíc jasné, že se Rusové i Bělorusové můžou kvalifikace zúčastnit pod vlajkami svých zemí.

Ruská a běloruská reprezentace se tak letos pravděpodobně představí jak na srpnovém evropském šampionátu v Záhřebu, tak na říjnovém mistrovství světa v Rotterdamu.

Zlato ve víceboji a přeskoku bude obhajovat Ruska Angelina Melnikovová, která ještě loni získala světové tituly pod neutrální vlajkou.

Ke zmírnění sankcí už delší dobu vyzývá Mezinárodní olympijský výbor a řada federací na to postupně přistoupila. Prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu, se letos v dubnu stalo plavání.

