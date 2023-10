Bilesovou na gymnastickém MS porazila na přeskoku Andradeová

Bilesová v pátek v Antverpách vybojovala šestý titul mistryně světa ve víceboji a ziskem 34. medaile na MS a OH se stala nejúspěšnější gymnastkou historie bez rozdílu pohlaví. Dnes opět předvedla na přeskoku náročnou variantu prvku Jurčenko s dvojným saltem vzad schylmo, kterou žádná jiná žena v soutěži neskáče, ale po přetočeném pokusu dopad neustála.

Druhý skok se Američance povedl mnohem lépe a dostala celkovou známku 14,549. Andradeová byla nicméně téměř bezchybná v obou pokusech a Bilesovou porazila o 201 tisícin bodu.

„Mám ze svého výsledku radost, ale jsem smutná z toho jejího pádu, protože víme, jak je tenhle skok těžký,“ uvedla Andradeová, jež je na přeskoku olympijskou vítězkou. Ona sama se do varianty, která bude pojmenována „Biles II“, pouštět nebude. „To by byla šílenost, nemám na to tělo,“ řekla Brazilka.

Bilesová se dnes představila také na bradlech, kde však její sestava nemá tak vysokou obtížnost jako u elitních specialistek, a skončila pátá. Titul získala Číňanka Čchiou Čchi-jüan před francouzskou rodačkou Kajlií Nemúrovou, jež od letoška reprezentuje Alžírsko a postarala se o první africkou medaili z MS.

Na koni našíř obhájil titul Rhys McClenaghan z Irska, na prostných se postaral o zisk prvního zlata z MS pro Izrael olympijský šampion Arťom Dolgopjat. Také na kruzích zvítězil šampion z Tokia: Číňan Liou Jang předčil Řeka Eleftheriose Petruniase, jenž triumfoval v Riu de Janeiro 2016.