KOMENTÁŘ: Politiku ve světě sportu povolte. A nedivte se

Její vysvětlení? Protože loni na Panamerických hrách na stupních vítězů protestovala proti „extrémní nespravedlnosti“, jak ji cituje Yahoo. Jako vítězka při hymně sklonila hlavu a zaťala pěst. Což jí pravidla akce nepovolovala.

Před rokem to AFP ještě popsala jako „dramatický pódiový protest proti prezidentu Donaldu Trumpovi“; i sama atletka ostatně hovořila o „rasismu, kontrole zbraní, špatném zacházení s imigranty a prezidentovi, jenž šíří nenávist“.

Důkazy o přímé kauzalitě mezi svými postoji a vyschnutím penězovodu nemá. Nepřímé ano: „Protože mi to řekli.“ Podporuje to podrobnou tabulkou srovnávající výkony amerických atletů napříč disciplínami; ti na její úrovni si finance vysloužili. „Je to směšné. A není to náhoda,“ uvedla Berryová.

Ve sportu to byl poslední roky dlouhodobý spor: je víc právo na svobodné vyjádření, nebo stanovy, jimiž velké akce podobná politická stanoviska na stupních vítězů zakazují?

Ale tato debata je v rámci doby – ať už bohužel, nebo bohudík – evidentně překonaná. Pokud se lze v půtkách typu „tvrzení proti tvrzení“ jen těžko dobrat pravdy, což bude patrně i případ Berryové, je lepší ring otevřít. Kompletně. Pokud politické tabu padne, i její teorie o pomstě svazu by zmizely.

Na příští olympiádě se tak možná stane. Atletické šampionáty i Hry Commonwealthu už tuto možnost povolily. Tak to dovolte všude, prosím. Ale zároveň se pak nedivte.

Kdopak to mluví

Pokud budou moci sportovci využít své úspěchy ke sdělení svých postojů – politických, environmentálních, genderových – vznikne dobrá případová studie. O tom, jaké procento z nich to vlastně využije. O tom, jak zareaguje publikum, pokud budou potitulové rozhovory plné všemožných poselství (třeba nebudou, třeba to vážně nepálí tolik profesionálů, jak se zdá podle médií a sociálních sítí).

A zajímavé bude i seznam jejich výtek, přání a nároků zkompletovat a zjistit, co konkrétně obnáší. Jak moc jednostranný, či pestrý je. Protože přesně to svět naučil internet: je-li názorový ring volný, je volný pro všechno. Tím pádem i pro to, co se nám často vůbec nelíbí.

Jak to bude vypadat, až přijde někdo, kdo místo kritiky Trumpa (Bolsonara, Putina, dosaďte si jakékoli jméno) vyhlásí jeho podporu? Až závodnice z Perského zálivu poděkuje státu? Dostane se jim stejného sluchu, či budou označeni za šiřitele netolerance, zpátečníky?

Na tohle všechno se nejen MOV musí připravit. Pokud se smí říkat cokoli, co nepřekračuje zákon (i tady se lze ostatně dostat velmi blízko nepovolených zón), patří mezi to názory, jež nesouzní s duchem doby. Zazní nejen ty „správné“, ale i ty„špatné“, „nežádoucí“.

Cimrman by byl pobaven: Otevřeli jsme debatu, ale lidi najednou mluvili io věcech, co nám nevoní!

Aspoň se ukáže, zda sportovci nadále oplývají vlastností, která je na nich hodná obdivu – respektem k soupeři. Protože bude mnohem těžší respektovat protivníka nejen za to, že je rychlejší či šikovnější, ale za to, co se mu honí hlavou.