Čeští hráči nasazení jako číslo deset na úvod ve středu zdolali 2:1 izraelský pár Ejlon Elazar, Kevin Cuzmiciov.
Další obrat předvedli v souboji s krajany Jakubem Šépkou a Jiřím Sedlákem, s nimiž prohráli první set 13:21, ale další sady ovládli 21:17 a 15:13. S nasazenými trojkami ze Švédska se jim už vrátit do zápasu nepodařilo a prohráli 11:21, 20:22.
Perušič vybojoval se Sedlákem koncem května stříbro na elitním turnaji v Ostravě. Mistr světa z roku 2023 s Davidem Schweinerem přitom v lednu oznámil, že končí profesionální kariéru a odehraje jen několik vybraných turnajů.
Šépka se Sedlákem vedle krajanů neporazili ani zbylé dva soupeře ve skupině a turnaj pro ně skončil. Obsadili dělené 19. místo. V pátek se pokusí odvrátit předčasné vyřazení i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, jež mají na kontě dvě porážky.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Gstaadu (Švýcarsko)
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