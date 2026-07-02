Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Perušič s Džavoronokem uspěli v Gstaadu dvakrát a postupují do osmifinále

Autor: ,
  20:39

Matyáš Džavoronok vybírá míč. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Džavoronokem si při společné premiéře na elitním turnaji Pro Tour ve švýcarském Gstaadu zahrají osmifinále. Vyhráli úvodní dva zápasy a po následné porážce s favorizovanými Švédy Jacobem Höltingem Nilssonem a Elmerem Anderssonem postoupili z druhého místa ve skupině C.

Čeští hráči nasazení jako číslo deset na úvod ve středu zdolali 2:1 izraelský pár Ejlon Elazar, Kevin Cuzmiciov.

Další obrat předvedli v souboji s krajany Jakubem Šépkou a Jiřím Sedlákem, s nimiž prohráli první set 13:21, ale další sady ovládli 21:17 a 15:13. S nasazenými trojkami ze Švédska se jim už vrátit do zápasu nepodařilo a prohráli 11:21, 20:22.

Perušič vybojoval se Sedlákem koncem května stříbro na elitním turnaji v Ostravě. Mistr světa z roku 2023 s Davidem Schweinerem přitom v lednu oznámil, že končí profesionální kariéru a odehraje jen několik vybraných turnajů.

Šépka se Sedlákem vedle krajanů neporazili ani zbylé dva soupeře ve skupině a turnaj pro ně skončil. Obsadili dělené 19. místo. V pátek se pokusí odvrátit předčasné vyřazení i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, jež mají na kontě dvě porážky.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Gstaadu (Švýcarsko)

Muži:
Skupina C:
Perušič, Džavoronok (10-ČR) - Šépka, Sedlák (22-ČR) 2:1 (-13, 17, 13)
Elazar, Cuzmiciov (15-Izr.) - Šépka, Sedlák 2:1 (18, -19, 11)
Hölting Nilsson, Andersson (3-Švéd.) - Perušič, Džavoronok 2:0 (11, 20)

Ženy:
Skupina B:
Ana Patrícia, Duda (11-Braz.) - Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) 2:0 (17, 13)

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Španělsko vs. RakouskoFotbal - 1/32 finále - 2. 7. 2026:Španělsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.07
  • 9.00
  • 45.00
Portugalsko vs. ChorvatskoFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Portugalsko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 01:00
  • 1.70
  • 3.90
  • 5.37
Švýcarsko vs. AlžírskoFotbal - 1/32 finále - 3. 7. 2026:Švýcarsko vs. Alžírsko //www.idnes.cz/sport
3. 7. 05:00
  • 1.97
  • 3.29
  • 4.57
Trenčín vs. ZlínFotbal - - 3. 7. 2026:Trenčín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
3. 7. 11:00
  • 3.21
  • 3.47
  • 1.95
Sturm Graz vs. FC KošiceFotbal - - 3. 7. 2026:Sturm Graz vs. FC Košice //www.idnes.cz/sport
3. 7. 14:00
  • 1.31
  • 4.67
  • 7.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Tři české postupy ve Wimbledonu, uspěl třeba Lehečka. Menšík a Plíšková končí

Aktualizujeme
Jakub Menšík hraje bekhend ve druhém kole Wimbledonu.

Čtvrtý den grandslamového Wimbledonu využili k postupu do třetího kola tři čeští tenisté. Dál jsou po výhrách Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bouzková. Končí naopak Jakub Menšík, který nestačil...

2. července 2026,  aktualizováno  22:07

Odměna pro Dobeše! Montreal mu nabídl štědrý kontrakt, vydělá si přes 300 milionů

Aktualizujeme
Jakub Dobeš z Montreal Canadiens přijímá gratulaci od Jona Coopera, trenéra...

Velká odměna po dosud nejlepší sezoně v NHL. Český hokejový brankář Jakub Dobeš si výrazně polepší, s Montrealem se domluvil na nové smlouvě s ročním příjmem více jak 5,3 milionu dolarů.

2. července 2026  21:56

ONLINE: Španělsko - Rakousko 1:0, trefa Oyarzabala, pak zasahuje brankář Schlager

Sledujeme online
Mikel Oyarzabal ze Španělska slaví gól v zápase s Rakouskem.

Do vyřazovací fáze mistrovství světa vstupují evropští šampioni. Španělští fotbalisté hrají o místo v osmifinále s Rakouskem. Utkání v americkém Los Angeles sledujte v podrobné online reportáži od 21...

2. července 2026  21:46

Světoobčan po letech v Česku. Auda se vrací, jenže ne do Brna. Bude hrát v Praze

Patrik Auda zavítal na ligový zápas Basketu Brno.

Bývalý reprezentační pivot Patrik Auda se po takřka dvou dekádách v zahraničí vrátí do české basketbalové ligy a bude hájit dres USK Praha. O příchodu šestatřicetiletého podkošového hráče, který s...

2. července 2026  20:52

Perušič s Džavoronokem uspěli v Gstaadu dvakrát a postupují do osmifinále

Matyáš Džavoronok vybírá míč.

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Džavoronokem si při společné premiéře na elitním turnaji Pro Tour ve švýcarském Gstaadu zahrají osmifinále. Vyhráli úvodní dva zápasy a po následné...

2. července 2026  20:39

Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka

Karvinský záložník Sebastian Boháč se po pádu snaží zasáhnout míč.

Sebastian Boháč přestoupil z fotbalové Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.

2. července 2026  19:54

Ještě jeden rok. Ovečkin v NHL nekončí, díky nové smlouvě zaútočí i na Lemieuxe

Ruský hokejový útočník Alexandr Ovečkin slaví 1000. kariérní gól v NHL.

V NHL je jasno v další často kladené otázce. Historicky nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin v zámoří zůstává, s Washingtonem se dohodl na prodloužení smlouvy o jednu sezonu. Ruský hokejista si...

2. července 2026  19:20

Česko nepřijde o tým v pohárech. UEFA škrtla Karvinou, do předkol jde Jablonec

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

Dva si polepší, třetí se raduje. Kvůli korupční aféře vyřadila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) ze svých soutěží Karvinou, vítěze českého poháru. Do předkol se tak podívá Jablonec, který...

2. července 2026  17:20,  aktualizováno  18:54

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalští fanoušci uctí zesnulého Jotu

Sledujeme online
Fanoušci se chystají na zápas mezi Portugalskem a DR Kongo na mistrovství světa.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

2. července 2026  18:38

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

2. července 2026  18:23

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Milla míří ze Sparty na hostování bez opce do Jablonce

Sledujeme online
Sparťanský útočník Kevin-Prince Milla se drží za hlavu po neproměněné šanci...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

2. července 2026  17:53

Plíšková: Porážky pořád štvou, motivace nechybí. A co dál? Uvidím na konci sezony

Karolína Plíšková ve druhém kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Minimálně do letošního US Open plánuje Karolína Plíšková pokračovat v tenisové kariéře. „Řekla jsem si, že ještě chci hrát,“ prozradila. „A co bude příští rok, uvidíme.“ Je tedy možné, že má za sebou...

2. července 2026  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.