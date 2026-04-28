První ženský titul na šipkařském profi okruhu. Greavesové nestačili ani bývalí šampioni

Autor:
  11:03
Šipkařka Beau Greavesová jako první žena v historii vyhrála turnaj profesionální organizace PDC. Ve finále jednoho z turnajů série Players Championship zdolala 7:6 na legy bývalého mistra světa Michaela Smithe.

Beau Greavesová jako první žena v historii vyhrála turnaj profesionální organizace PDC | foto: Profimedia.cz

V osmifinále vyřadila českou jedničku Karla Sedláčka.

Dvaadvacetiletá Angličanka zvládla proti Smithovi napínavou koncovku, kterou za stavu 6:6 strhla na svou stranu vysokým závěrem 142 bodů. Navázala tak na čtvrtfinálový a semifinálový triumf nad dalšími bývalými mistry světa Robem Crossem a Garym Andersonem.

„Asi jsem ani nepřemýšlela o tom, že můžu jako první žena získat titul, ale na konci mě to přece jen dohnalo. Proto ani nemůžu uvěřit, že jsem zavřela těch 142,“ řekla Greavesová pro oficiální web PDC. „Dnes jsem hrála opravdu dobře, porazila jsem spoustu hráčů, které jsem jako malá holka sledovala v televizi. Nikdy mě ani nenapadlo, že by se mi něco takového mohlo podařit,“ dodala.

Greavesová v posledních letech dominuje ženskému okruhu. Před letošní sezonou získala profesionální kartu PDC a může se naplno měřit s nejlepšími hráči světa. Loni byla blízko velkému úspěchu na juniorském mistrovství světa, když v semifinále vyřadila světovou jedničku Lukea Littlera a až ve finále podlehla trojce žebříčku Gianu van Veenovi.

V „živém“ žebříčku se Greavesová posunula o 14 míst na 79. příčku. Dobrou sezonu zatím prožívá Sedláček, jemuž patří 62. pozice. Druhý Čech mezi profesionály Adam Gawlas je na 89. místě.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.