Ústeckou Grand Prix ozdobí hvězdní kubánští boxeři, Chládek chybí

„Grand Prix bude v plné parádě, představí se u nás čtyři aktuální mistři světa z Kuby,“ těší se Svatopluk Žáček, prezident České boxerské asociace.

Aktuálními světovými šampiony jsou Yosbany Veitia (52 kg), Andy Cruz (63), Julio La Cruz (81) a Erslandy Savón (91). Navíc Arlen Lopez (75) vyhrál olympiádu stejně jako Julio La Cruz.

„Mám z toho dobrý pocit. Je jasné, že kubánská účast je vždy okrasa, láká lidi. Je rozdíl mít Velkou cenu s Kubou, či bez ní,“ uvědomuje si Žáček.

Grand Prix startuje ve středu a vyvrcholí sobotním finále v ústecké hale Slunety se startem v 17 hodin, vzhledem k velké účasti se bude boxovat ve dvou rinzích.

„Od roku 1989 na 100 procent taková účast nebyla, loni a předloni jsme měli spíš problém, abychom sem někoho dostali. A letos jsme museli už i některé výpravy odmítat. Asi je to hlavně tím, že to je dobrý termín. Boxeři to berou jako přípravu na červnové Evropské hry v Minsku, které jsou současně mistrovstvím Evropy, a dále na zářijové mistrovství světa v Rusku,“ podotkl Žáček.

Česko bude reprezentovat osm až deset boxerů. „Našimi hlavními nadějemi budou Šachbazjan a Novák, loňští finalisté. Zdeněk Chládek startovat nebude, zranil se, takže nepojede ani na Evropské hry,“ mrzí Žáčka neúčast české jedničky.

Celkově má ovšem Grand Prix nebývale skvělé obsazení. „Výborní jsou třeba Korejci, Italové a Francouzi, kteří mají v týmech medailisty z olympiády, mistrovství světa a Evropy. Francie má největší hvězdu Sofiane Oumiha (63 kg), stříbrného medailistu z olympiády v Riu a mistra světa z Hamburgu před dvěma lety. Oumiha se představil loni v Praze v utkání Evropa-Asie. Těšit se diváci mohou i na výborné Brazilce, kteří obsadili všechny váhy mužů i žen.“

Ve středu startuje Grand Prix v 16 hodin a vstup je poprvé a naposledy zdarma.