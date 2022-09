Sourozenci Mrázkovi v Ostravě vládli tancům na ledě. Zachvěl se juniorský rekord

„Jízda to nebyla stoprocentní, ale byl to náš první závod. Víme, co v sezoně ještě můžeme zlepšovat a na co se zaměřit v tréninku,“ uvedli nadějní tanečníci v tiskové zprávě.

Individuální soutěže vyhráli v Ostravě Japonci Nozomu Jošioka a Mao Šimadaová, nejlepší z domácích závodníků byli třináctý Damián Malczyk a dvacátá Kateřina Hanušová. V pouze osmičlenné soutěži sportovních dvojic skončili při triumfu Američanů Sophie Baramové a Daniela Tioumentseva šestí Barbora Kuciánová a Lukáš Vochozka.

Juniorská GP se do Ostravar arény vrátila po čtyřech letech. Seriál tvoří celkem sedm dílů a finále od 8. do 11. prosince v Turíně.