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Sportovní dvojice Valesiová s Bidařem obsadila čtvrté místo na Kanadské brusli

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  8:07

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Anna Valesiová a Martin Bidař během volné jízdy na Kanadské brusli. | foto: AP

Sportovní dvojice Anna Valesiová, Martin Bidař se při svém prvním společném vystoupení na Grand Prix v krasobruslení umístila na čtvrté pozici na Kanadské brusli. Georgii Reshtenko v soutěži mužů skončil v Kelowně sedmý.

Valesiová s Bidařem byli po krátkém programu pátí. Za volnou jízdu získali 106,22 bodu a v konečném pořadí si polepšili. „Bylo to o poznání těžší než včera. Ale to, na co jsme se připravili, jsme zvládli, včetně elementů,“ citoval českou dvojici svazový web.

„Stálo nás to hodně práce a na některých věcech jsme museli zabojovat, ale na první Grand Prix je to skvělé,“ dodali Valesiová s Bidařem, kteří by spolu měli v Grand Prix startovat na konci listopadu na NHK Trophy v Japonsku.

Valesiová a Bidař jsou na Grand Prix v Kanadě po krátkém programu pátí

Také Reshtenko si v konečném pořadí nakonec polepšil. Po krátkém programu byl bronzový medailista z letošního mistrovství Evropy osmý, na sedmou příčku ho poté posunulo 140,51 bodu za volnou jízdu.

„Závod byl pro mě super a jsem s ním spokojený. Podíváme se, co se povedlo a co ne,“ uvedl Reshtenko, který se za deset dní představí na Americké brusli. „Naštěstí se nemusím nic nového učit. Už se těším, až bude jízda čistá, včetně čtyř čtverných skoků,“ dodal.

Ve sportovních dvojicích Kanadskou brusli vyhráli domácí Lia Pereiraová a Trennt Michaud (202,17). V soutěži mužů triumfoval Francouz Kévin Aymoz (258,43).

Kanadská brusle, závod seriálu Grand Prix v krasobruslení v Kelowně

Muži: 1. Aymoz (Fr.) 258,43, 2. Nakata (Jap.) 249,25, 3. M. Selevko (Est.) 248,66, ...7. Reshtenko (ČR) 216,94.

Sportovní dvojice: 1. Pereiraová, Michaud (Kan.) 202,17, 2. Efimovová, Mitrofanov (USA) 191,90, 3. Vouillamozová, Bouvart (Švýc.) 183,12, 4. Valesiová, Bidař (ČR) 166,66.

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