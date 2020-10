Judisté Pulkrábek a Binhak v Budapešti nestačili na Rusy

Pulkrábek nestačil ve váze do 60 kg na pozdějšího vítěze Jaga Abuladzeho, debutant na akci tohoto formátu Binhak (do 66 kg) podlehl Jakubu Šamilovovi, jehož až v boji o zlato předčil krajan Abdula Abdulžalilov.

V sobotu se v maďarské metropoli představí Renata Zachová (do 63 kg) a Ivan Petr s Jaromírem Musilem (oba do 81 kg). V neděli ve váze do 90 kg nastoupí David Klammert a Jiří Petr.

Budapešťský Grand Slam je po osmiměsíční pauze prvním elitním světovým turnajem. Startu na něm se musel vzdát olympijský vítěz Lukáš Krpálek, u něhož test odhalil nákazu koronavirem.