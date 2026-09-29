Soud uznal Dotta vinným ze zneužívání dívky v letech 1993 až 1996 a chlapce v letech 2006 až 2010. Světový šampion z roku 2006 od začátku procesu všechna obvinění striktně odmítal a označil je za lži.
Podle soudce Lorda Harrowera skutky odsouzeného vykazovaly klasické známky tzv. groomingu, jako získávání si důvěry pomocí darů a výhružky, že pokud se někomu oběti svěří, nikdo jim nebude věřit. „Okradl jste je o velkou část jejich dětství,“ uvedl soudce.
Vedení snookeru devětačtyřicetiletého Dotta kvůli obviněním suspendovalo už loni v dubnu. Poté byl vicemistr světa z let 2004 a 2010 vyloučen ze Síně slávy a nakonec byl z profesionálního okruhu vyloučen.