Ryzák Ultimate Fight se stal vítězem 93. Gomba handicapu

Gomba handicap, rovinový dostih (1200 m, čtyřletí a starší koně, dotace 135 000 korun): 1. Ultimate Fight (ž. Lukášek, tr. Koplík, stáj Václav Slovák), 2. Manoamano, 3. Beau Massagot. Čas: 1:12,06. Výrok: jistě 3/4 - 4 - 1/2.

Velká dubnová cena, rovinový dostih (1800 m, čtyřletí a starší koně, 150 000 korun): 1. Ignacius Reilly (ž. Liška, tr. Luka, stáj Syndikát V3J), 2. Torque Power, 3. Saša. Čas: 1:53,94. Výrok: jistě 1/2 - 3/4 - 1.

Další dostihy:

I. Red Dynamite (ž. Verner) - Shamalann - Prince of Havana

II. Maverana (ž. Palík) - Na konci duhy - Lucas Warrior

III. Manolla (ž. Janáčková Koplíková) - Wirrwarr - Nemo

V. Coltyn (am. Mokrošová - Nurwela - Born to Race

VII. Wicker Stone (ž. Palík) - Jenny Walker - Fulmine Luna

VIII. Dalandi (ž. Rája) - Mount Q - Saul.