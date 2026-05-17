Útok na titul? Golfistce Kouskové finiš turnaje German Masters nevyšel

Vyhrála Němka Leonie Harmová s výkonem o šest ran lepším.
Kouskové se ve finále nedařilo hned od začátku. Na druhé, tříparové jamce zapsala double bogey, o jednu ránu pak překročila normu na trojce. Později pak připsala ještě další dvě bogey a druhé double bogey na 13. jamce, skórovat dokázala jen třikrát. Oproti pátku, kdy se blýskla kolem na 66 ran, dnes potřebovala o 11 úderů víc.
„Kdyby mi to někdo řekl před turnajem (že budu v desítce), tak bych byla šťastná, ale tím, že jsem byla blízko a celý turnaj vypadal skvěle rozjetě, tak mě to dneska trošku mrzí,“ přiznala Kousková ve videonahrávce pro média. „Ale budu se snažit vzít si z toho jenom pozitiva. Chtěli jsme klepnout na nějaký dobrý výsledek a Top Ten je super, je to nejlepší výsledek v této sezoně. Z toho mám radost, i ze hry jako takové. Bohužel dneska se tam smíchalo dohromady málo štěstí s nějakými chybami a horšími rozhodnutími. Ale myslím si, že to přebolí,“ řekla.
Další Češka z původně rekordní devítičlenné sestavy Tereza Melecká se díky finálovému kolu -2 vyšvihla na 20. pozici. Patricie Macková naopak klesla na 25. místo, Kristýna Napoleaová, jež zdejší turnaj v roce 2023 vyhrála, skončila na 60. příčce. Tereza Zapletal Koželuhová potřebovala dokonce 83 ran a propadla se na předposlední, 63. místo.
Cutem v Hamburku neprošly Klára Davidson Spilková, Lucie Váchová, Jana Melichová a amatérka Anna Ludvová. Devět českých hráček na zahraničním turnaji nejvyššího ženského evropského okruhu překonalo maximum z Mauricia, kde před dvěma týdny startovalo sedm golfistek.
German Masters v Hamburku
Turnaj série Ladies European Tour (par 73, dotace 350 000 eur)
1. Harmová (Něm.) 282 (65+75+73+69), 2. Alexanderová (JAR) 283 (69+72+75+67), 3. Huangová (Kan.) 285 (72+72+69+72), Nojaová 285 (70+70+71+74) a Försterlingová (obě Něm.) 285 (70+70+69+76), 6. Kibsgaardová (Dán.) 286 (68+74+72+72), ...10. Kousková 288 (72+66+73+77), 20. Melecká 291 (74+74+72+71), 25. Macková 293 (71+72+74+76), 60. Napoleaová 304 (73+74+80+77), 63. Zapletal Koželuhová 307 (72+75+77+83), cutem neprošly 65. Davidson Spilková 149 (75+74), 72. Váchová 150 (76+74), 116. Ludvová 156 (77+79), 130 Melichová (všechny ČR) 164 (80+84).