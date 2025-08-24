Kousková si na závěr polepšila, na turnaji LET ve Švédsku skončila osmá

Golfistka Sára Kousková obsadila na turnaji Ladies European Tour ve švédském Mölndalu dělené osmé místo. V závěrečném kole se posunula do první desítky díky dvěma ranám pod par.

Sára Kousková na PIF London Championship | foto: CTK / imago sportfotodienst / Phil Hutchinson Profimedia.cz

Kristýna Napoleaová skončila na 23. pozici, Klára Davidson Spilková byla sedmačtyřicátá. Zvítězila domácí amatérka Meja Örtengrenová, která se nejlépe vypořádala s nevyzpytatelnými nárazy větru.

Vítězka dvou letošních turnajů LET Kousková zahrála ve finálovém kole sedm birdie a tři bogey, na tříparovou jamku číslo 10 pak potřebovala pět úderů. Celkově skončila na turnaji v paru, vítězka měla skóre -6.

Kousková popáté v sezoně nejvyšší ženské evropské série vybojovala umístění v Top 10 a upevnila si druhé místo v celoročním žebříčku Order of Merit. Ve Švédsku se postupně zlepšovala, po pátečním úvodním kole byla až ve čtvrté desítce.

„Byl to teda hodně zajímavý týden. Ve finále je ale osmé místo moc hezký výsledek, ke kterému jsme se tak trochu proškrábali leaderboardem od prvního kola až po dnešek,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě. „Hra se každý den zlepšovala a paradoxně to výsledek krásně ukázal. Velkou radost mám z toho, že se do hry začínají promítat věci, na kterých pracujeme v tréninku - změny v puttování a stabilizace dlouhé hry,“ pochvalovala si.

Cutem v sobotu neprošly Lucie Váchová a Tereza Melecká.

Turnaj Ladies European Tour v Mölndalu ve Švédsku

par 71, dotace 300 000 eur

1. am. Örtengrenová 207 (68+69+70), 2. Petterssonová (obě Švéd.) 209 (68+71+70) a Harmová (Něm.) 209 (71+66+72), 4. Martinová (Angl.) 210 (75+68+67), 5. Lindbladová (Švéd.) 211 (69+74+68) a Nadaudová (Fr.) 211 (68+71+72), ...8. Kousková 213 (73+71+69), 23. Napoleaová 218 (74+73+71), 47. Davidson Spilková 221 (75+74+72), cutem neprošly 88. Váchová 153 (79+74), 118. Melecká (všechny ČR) 158 (76+82)

Hradec Králové - Olomouc 1:0. První výhru v sezoně vystřelil Darida

Fotbalisté Hradce Králové porazili v 6. kole první ligy Olomouc 1:0. Výhru domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili a v neúplné tabulce se...

24. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  17:11

Bittner odjíždí z Kolem Beneluxu jako vítěz bodovací soutěže, celkově je šestý

Pavel Bittner uzavřel cyklistickou Renewi Tour alias Kolem Beneluxu čtvrtým místem ve spurtu v poslední páté etapě a uhájil vítězství v bodovací soutěži. V konečném pořadí závodu elitní kategorie...

24. srpna 2025  17:04

