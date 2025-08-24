Kristýna Napoleaová skončila na 23. pozici, Klára Davidson Spilková byla sedmačtyřicátá. Zvítězila domácí amatérka Meja Örtengrenová, která se nejlépe vypořádala s nevyzpytatelnými nárazy větru.
Vítězka dvou letošních turnajů LET Kousková zahrála ve finálovém kole sedm birdie a tři bogey, na tříparovou jamku číslo 10 pak potřebovala pět úderů. Celkově skončila na turnaji v paru, vítězka měla skóre -6.
Kousková popáté v sezoně nejvyšší ženské evropské série vybojovala umístění v Top 10 a upevnila si druhé místo v celoročním žebříčku Order of Merit. Ve Švédsku se postupně zlepšovala, po pátečním úvodním kole byla až ve čtvrté desítce.
„Byl to teda hodně zajímavý týden. Ve finále je ale osmé místo moc hezký výsledek, ke kterému jsme se tak trochu proškrábali leaderboardem od prvního kola až po dnešek,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě. „Hra se každý den zlepšovala a paradoxně to výsledek krásně ukázal. Velkou radost mám z toho, že se do hry začínají promítat věci, na kterých pracujeme v tréninku - změny v puttování a stabilizace dlouhé hry,“ pochvalovala si.
Cutem v sobotu neprošly Lucie Váchová a Tereza Melecká.
Turnaj Ladies European Tour v Mölndalu ve Švédsku
par 71, dotace 300 000 eur
1. am. Örtengrenová 207 (68+69+70), 2. Petterssonová (obě Švéd.) 209 (68+71+70) a Harmová (Něm.) 209 (71+66+72), 4. Martinová (Angl.) 210 (75+68+67), 5. Lindbladová (Švéd.) 211 (69+74+68) a Nadaudová (Fr.) 211 (68+71+72), ...8. Kousková 213 (73+71+69), 23. Napoleaová 218 (74+73+71), 47. Davidson Spilková 221 (75+74+72), cutem neprošly 88. Váchová 153 (79+74), 118. Melecká (všechny ČR) 158 (76+82)