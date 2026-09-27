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Kousková byla pátá v Monze, na golfové LET letos potřetí pronikla do desítky

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  17:06

Sára Kousková na Evian Championship | foto: CTK / imago sportfotodienst / Andre Engelmann Profimedia.cz

Česká golfová jednička Sára Kousková obsadila dělené páté místo na Italian Open a zaznamenala druhý nejlepší výsledek v této sezoně na nejvyšším evropském okruhu Ladies European Tour. Sedmadvacetiletou hráčku dělily jen dva údery od druhé příčky, o pět ran méně zahrála suverénní vítězka Casandra Alexanderová z Jihoafrické republiky.

Na umístění v první desítce dlouho aspirovala i Patricie Macková, jež se po prvním kole v Monze dokonce dělila o vedení. Na poslední jamce ale zahrála double bogey - míček na čtyřparu dostala do cíle na šest úderů - a skončila čtrnáctá. Při splnění normy jamky by skončila devátá. V Top Ten se dosud umístila jen v březnu v australském Wollongongu, kde byla osmá.

„Poslední jamka mě samozřejmě mrzí. Byla jsem trochu nervózní z dobrého výsledku, netrefila jsem úplně dobrý drive a zůstala jsem za stromem. Chtěla jsem zahrát těžší ránu, která mi bohužel dost nevyšla. Pak jsem se ještě snažila zachraňovat, ale ani to úplně nevyšlo podle představ,“ popsala v tiskové zprávě trable na poslední jamce. „Není to úplně dobrý konec, ale na druhou stranu, je to super výsledek po těch pár měsících, kdy se mi úplně nedařilo. Doufám, že se od toho trochu odpíchnu,“ dodala.

Vítězka dvou turnajů LET Kousková se v Itálii probila mezi nejlepší z 51. pozice, která jí se 73 ranami patřila po pátečním úvodním kole. Ve zbylých dvou dnech zahrála vždy 68 úderů a připsala si třetí letošní umístění v desítce. Na srpnovém Irish Open skončila druhá, v květnu v Rabatu vybojovala šesté místo. Navíc se v této sezoně také postarala 12. místem na British Open o suverénně nejlepší český výsledek na majorech.

„Jsem moc spokojená s tímhle týdnem. Je to další skvělý výsledek a byli jsme blízko tomu, aby to bylo možná ještě lepší. K tomu mi chyběla spousta puttů, které jsem tam nechala hlavně v prvních dvou kolech,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě. „O to víc si cením hry okolo, protože dojít docela hodně pod par bez výraznějšího skórování a bez dalších proměněných puttů bylo hodně dobré.“

Třetí česká hráčka startující ve finálovém kole Tereza Kazár Melecká byla klasifikována na 55. pozici týden poté, co skončila sedmá na La Sella Open ve Španělsku. Lucie Váchová a Jana Melichová se rozloučily po dvou hracích dnech.

Sedmadvacetiletá Alexanderová zopakovala triumf z Irish Open a na LET zvítězila potřetí. Premiérově se radovala vloni v Berouně. Kouskovou o dvě rány porazily Sophie Hausmannová z Německa a Američanka Anna Morganová, jen o jeden úder byla lepší Cara Gainerová.

Italian Open v Monze

Turnaj golfové Ladies European Tour (par 72, dotace 350 000 eur)

1. Alexanderová (JAR) 204 (67+68+69), 2. Hausmannová (Něm.) 207 (72+71+64), Morganová (USA) 207 (72+66+69), 4. Gainerová (Angl.) 208 (69+69+70), 5. m.j. Kousková 209 (73+68+68), ...14. Macková 212 (67+73+72), 55. Kazár Melecká 220 (72+73+75), cutem neprošly 84. Váchová 149 (78+71), Melichová (všechny ČR) 149 (76+73).

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