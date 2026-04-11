McIlroy se přiblížil k obhajobě. V polovině Masters má rekordní náskok šesti ran

„Vždycky jsem měl tenhle turnaj a tohle hřiště rád, i když jsem měl pocit, že ono mě pokaždé rádo nemá. Zkušenosti, co jsem tu za ta léta nasbíral, a samozřejmě i loňský rok, mi to teď usnadnily,“ řekl McIlroy televizní stanici Sky Sports po vydařeném druhém kole, které zakončil šesti birdie na posledních sedmi jamkách.
Navzdory velkému náskoku nehodlá hrát o víkendu na jistotu. „Vybudoval jsem si pěkný polštář. Mám to tak, že se budu snažit hrát dobře a držet nohu na plynu,“ uvedl vítěz pěti majorů.
Šestatřicetiletý McIlroy se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo Američanovi Tigeru Woodsovi před 24 lety.
Druhé kolo nevyšlo světové jedničce Scottiemu Schefflerovi. Americký vítěz turnaje z let 2022 a 2024 zahrál 74 ran a klesl na 24. pozici.
Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě
v USA (par 72, dotace 21 milionů dolarů) - po 2. kole:
1. McIlroy (Sev. Ir.) 132 (67+65), 2. Burns 138 (67+71), Reed (oba USA) 138 (69+69), 4. Rose 139 (70+69), Fleetwood (oba Angl.) 139 (71+68), Lowry (Ir.) 139 (70+69).