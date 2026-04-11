McIlroy se přiblížil k obhajobě. V polovině Masters má rekordní náskok šesti ran

Severoirský golfista Rory McIlroy udělal ve druhém kole Masters velký krok k obhajobě titulu. Druhý hráč světa obešel hřiště v Augustě na 65 ran a po nejlepším výkonu dosavadního průběhu turnaje vede úvodní major sezony v polovině o rekordních šest úderů. O druhé místo se dělí Američané Sam Burns a Patrick Reed.
„Vždycky jsem měl tenhle turnaj a tohle hřiště rád, i když jsem měl pocit, že ono mě pokaždé rádo nemá. Zkušenosti, co jsem tu za ta léta nasbíral, a samozřejmě i loňský rok, mi to teď usnadnily,“ řekl McIlroy televizní stanici Sky Sports po vydařeném druhém kole, které zakončil šesti birdie na posledních sedmi jamkách.

Navzdory velkému náskoku nehodlá hrát o víkendu na jistotu. „Vybudoval jsem si pěkný polštář. Mám to tak, že se budu snažit hrát dobře a držet nohu na plynu,“ uvedl vítěz pěti majorů.

Šestatřicetiletý McIlroy se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo Američanovi Tigeru Woodsovi před 24 lety.

Druhé kolo nevyšlo světové jedničce Scottiemu Schefflerovi. Americký vítěz turnaje z let 2022 a 2024 zahrál 74 ran a klesl na 24. pozici.

Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě

v USA (par 72, dotace 21 milionů dolarů) - po 2. kole:

1. McIlroy (Sev. Ir.) 132 (67+65), 2. Burns 138 (67+71), Reed (oba USA) 138 (69+69), 4. Rose 139 (70+69), Fleetwood (oba Angl.) 139 (71+68), Lowry (Ir.) 139 (70+69).

Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav B vs. Jablonec BFotbal - 23. kolo - 11. 4. 2026:Ml. Boleslav B vs. Jablonec B //www.idnes.cz/sport
11. 4. 10:15
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Písek vs. Admira PrahaFotbal - 23. kolo - 11. 4. 2026:Písek vs. Admira Praha //www.idnes.cz/sport
11. 4. 10:15
  • 1.55
  • 3.78
  • 3.96
Petřín Plzeň vs. Č. Budějovice BFotbal - 23. kolo - 11. 4. 2026:Petřín Plzeň vs. Č. Budějovice B //www.idnes.cz/sport
11. 4. 10:15
  • 2.46
  • 3.38
  • 2.15
Motorlet vs. HostouňFotbal - 23. kolo - 11. 4. 2026:Motorlet vs. Hostouň //www.idnes.cz/sport
11. 4. 10:15
  • 1.90
  • 3.30
  • 2.96
Loko Praha vs. DomažliceFotbal - 23. kolo - 11. 4. 2026:Loko Praha vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
11. 4. 10:15
  • 4.89
  • 3.98
  • 1.42
Frýdek-Místek vs. VrchovinaFotbal - 23. kolo - 11. 4. 2026:Frýdek-Místek vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
11. 4. 10:15
  • 1.50
  • 3.78
  • 4.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

El Nordico? Možná až osmkrát v řadě. Hrubý: Přál bych si to, lidi by tím žili

Děčín, 12. 11. 2025, BK Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Hostující...

Basketbalové El Nordico až osmkrát v řadě? I tahle možnost je dvě kola před koncem ligové nadstavbové skupiny A1 stále ve hře. Děčín se utká s Ústím v posledním kole dlouhodobé části, pak může mezi...

