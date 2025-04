Na Masters zářil mistr prvních kol. Obhájce hledal ztracené míčky, sám nechyboval

„Na prvních jamkách mi vycházelo úplně všechno. Určitě hned ta první, která tady patří k těm náročnějším,“ uvedl Rose. „Pak i druhá a třetí, po kterých jsem byl tři rány pod parem, mě nakoply a cítil jsem, že hraju skvělý golf,“ dodal.

Rose je po prvním kole v čele Masters už popáté a postaral se tak o nový rekord turnaje, o který se dosud dělil se slavným Jackem Nicklausem. Rose však slavný turnaj ještě nikdy nevyhrál, jeho nejlepším výsledkem jsou druhá místa z let 2015 a 2017.

„Myslím, že v minulosti jsem tady hrál dost dobře na to, abych vyhrál. Jen to nikdy nestačilo na to, abych získal zelené sako,“ dodal olympijský šampion z Ria de Janeiro 2016 Rose, jenž jediný dosavadní titul z majorů získal před dvanácti lety na US Open.

Obhájce a světová jednička Scheffler v prvním kole nezahrál jediné bogey. V prvním kole sledoval jen potíže parťáka ve flightu Justina Thomase, jehož míček skončil v barevných květech za greenem 13. jamky. Společným úsilím se ho oba golfisté snažili najít.

Scottie Scheffler hledá míček Justina Thomase.