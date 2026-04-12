O jednu ránu zpět je na třetím místě Američan Sam Burns, který byl spolu s McIlroyem v čele úvodního majoru sezony PGA po prvním kole. Na čtvrté příčce figuruje Shane Lowry z Irska s 207 ranami.
„Dneska mi to moc nešlo. Přitom to bylo hratelné a hodně kluků to zvládlo,“ citovala agentura Reuters McIlroye, který se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo Američanovi Tigeru Woodsovi před 24 lety.
„Pořád jsem na děleném prvním místě, ale jestli chci pomýšlet na vítězství, musím zahrát mnohem lépe,“ přidal šestatřicetiletý McIlroy, jenž zatím na majorech získal pět titulů. Celkem na okruhu PGA ovládl 29 turnajů.
Osmadvacetiletý Young bude v posledním kole usilovat o třetí titul v kariéře. Poprvé uspěl vloni v Greensboro a letos už ovládl prestižní turnaj The Players Championship, kterému se přezdívá pátý major.
„Na tiskové konferenci jsem říkal, že tady chci být ve hře i v závěru posledního kola. Teď jsem tady a víc bych si nemohl přát,“ uvedl Young. „Je mi ale jasné, že Rory bude obrovský favorit, a to i pro fanoušky u hřiště,“ dodal.
Do historie turnaje se ve třetím kole zapsal Lowry, který zahrál šestou jamku na jeden úder. Na Masters se mu to povedlo podruhé, což ještě nikdo před tím nedokázal. Tzv. hole-in-one v Augustě poprvé předvedl v roce 2016.
Jamku na jeden úder navíc zahrál na druhém turnaji za sebou, povedlo se mu to i v březnu v Houstonu. „S tímhle nikdy nepočítáte a vždycky je těžké tomu uvěřit. Ale všichni víme, že mnohem důležitější bude, jak dopadnu v posledním kole,“ řekl Lowry.
Masters, golfový turnaj kategorie major v Augustě
v USA (par 72, dotace 21 milionů dolarů) - po 3. kole:
1. McIlroy (Sev. Ir.) 205 (67+65+73) a Young 205 (73+67+65), 3. Burns (oba USA) 206 (67+71+68), 4. Lowry (Ir.) 207 (70+69+68), 5. Day (Austr.) 208 (69+71+68) a Rose (Angl.) 208 (70+69+69).