„Cítím se lépe, o tom není pochyb. Potrénoval jsem a budu na Hero. Budu tam tak jako tak (jako hostitel), takže se tam uvidíme,“ oznámil Woods, jenž v úterý doplnil seznam účastníků stejně jako Rickie Fowler a Gary Woodland.
Woods naposledy startoval na oficiální akci v červenci 2024 na British Open, kde neprošel cutem. Pak se v září podrobil další operaci zad a ještě v prosinci si zahrál na rodinném turnaji se synem Charliem. V únoru 2025 si přetrhl achilovku a k tréninku se vrátil až letos v březnu, ale zanedlouho přerušil kariéru po autonehodě, po níž byl obviněn z jízdy pod vlivem. To vítěz 15 majorů původně odmítl, ale nakonec přistoupil na dohodu a obvinění bylo zmírněno na méně závažný delikt bezohledné jízdy. Za to obdržel pětiletý zákaz řízení.
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Místem Woodsova návratu na greeny bude Albany, kde se turnaj pro dvacítku elitních hráčů uskuteční od 3. do 6. prosince. Woods akci pořádá od roku 2000 a pětkrát ji vyhrál, naposledy v roce 2011. Na PGA Tour získal rekordních 82 titulů, v posledních letech ho ale brzdila řada operací zad a kolen, několik nehod a závislost na lécích proti bolesti. Na elitním okruhu triumfoval naposledy před sedmi lety, v roce 2024 startoval na všech čtyřech majorech, ale pouze na úvodním Masters prošel cutem a skončil šedesátý.