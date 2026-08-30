Kouskové hra na ostrovech svědčí, po skvělém majoru byla druhá na Irish Open

Také nejlepší česká hráčka současnosti Kousková zvítězila na LET dvakrát, loni ovládla krátce po sobě turnaje v Évianu a na Tenerife. Na počátku letošního srpna se Kousková blýskla i 12. místem na British Open, kterým výrazně vylepšila české maximum na turnajích nejvyšší kategorie major.
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Kousková vylepšila české maximum z majorů, na British Open byla dvanáctá
Kousková, která se v Irsku na druhé místo vyšvihla v pátek, zahrála čtyři birdie a dvě bogey. Ztrátu tří ran, kterou měla na Alexanderovou po sobotním třetím kole, se jí stáhnout nepodařilo. Vedoucí Jihoafričanka sice zahájila finálové kolo dvěma bogey, pak ale pětkrát skórovala a v deštivém závěru nedala soupeřkám šanci.
Celkově Alexanderová zahrála ve Straffanu 20 ran pod par. Vedla od úvodního kola, které zvládla s výtečným výsledkem -9. Třetí skončila finská golfistka Noora Komulainenová, letošní vítězka berounského turnaje.
Kristýna Napoleaová skončila v Irsku s výsledkem -5 na 33. místě, Jana Melichová v závěrečném kole klesla na 35. pozici. Tereza Melecká, Lucie Váchová a Patricie Macková v pátek neprošly cutem.
Golfový turnaj Ladies European Tour ve Straffanu v Irsku
par 72, dotace 450 000 eur
1. Alexanderová (JAR) 268 (63+66+69+70), 2. Kousková (ČR) 271 (68+66+67+70), 3. Komulainenová (Fin.) 272 (73+66+66+67), 4. Maguireová (Ir.) 273 (71+71+63+68) a Rydqvistová (Švéd.) 273 (68+67+69+69), ...33. Napoleaová 283 (74+68+69+72), 35. Melichová 284 (67+75+68+74), cutem neprošly 61 Melecká 145 (73+72), 78. Váchová 147 (74+73), 126. Macková (všechny ČR) 156 (78+78)