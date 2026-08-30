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Kouskové hra na ostrovech svědčí, po skvělém majoru byla druhá na Irish Open

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  18:42aktualizováno  18:49

Sára Kousková v závěrečném kole Irish Open. | foto: Profimedia.cz

Golfistka Sára Kousková obsadila na Irish Open druhé místo, za vítěznou Casandrou Alexanderovou zaostala o tři rány. Sedmadvacetiletá Jihoafričanka získala na okruhu Ladies European Tour (LET) druhý titul po loňském triumfu na Czech Open v Berouně.

Také nejlepší česká hráčka současnosti Kousková zvítězila na LET dvakrát, loni ovládla krátce po sobě turnaje v Évianu a na Tenerife. Na počátku letošního srpna se Kousková blýskla i 12. místem na British Open, kterým výrazně vylepšila české maximum na turnajích nejvyšší kategorie major.

Kousková vylepšila české maximum z majorů, na British Open byla dvanáctá

Kousková, která se v Irsku na druhé místo vyšvihla v pátek, zahrála čtyři birdie a dvě bogey. Ztrátu tří ran, kterou měla na Alexanderovou po sobotním třetím kole, se jí stáhnout nepodařilo. Vedoucí Jihoafričanka sice zahájila finálové kolo dvěma bogey, pak ale pětkrát skórovala a v deštivém závěru nedala soupeřkám šanci.

Celkově Alexanderová zahrála ve Straffanu 20 ran pod par. Vedla od úvodního kola, které zvládla s výtečným výsledkem -9. Třetí skončila finská golfistka Noora Komulainenová, letošní vítězka berounského turnaje.

Kristýna Napoleaová skončila v Irsku s výsledkem -5 na 33. místě, Jana Melichová v závěrečném kole klesla na 35. pozici. Tereza Melecká, Lucie Váchová a Patricie Macková v pátek neprošly cutem.

Golfový turnaj Ladies European Tour ve Straffanu v Irsku

par 72, dotace 450 000 eur

1. Alexanderová (JAR) 268 (63+66+69+70), 2. Kousková (ČR) 271 (68+66+67+70), 3. Komulainenová (Fin.) 272 (73+66+66+67), 4. Maguireová (Ir.) 273 (71+71+63+68) a Rydqvistová (Švéd.) 273 (68+67+69+69), ...33. Napoleaová 283 (74+68+69+72), 35. Melichová 284 (67+75+68+74), cutem neprošly 61 Melecká 145 (73+72), 78. Váchová 147 (74+73), 126. Macková (všechny ČR) 156 (78+78)

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