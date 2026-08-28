Kousková se po polovině golfového Irish Open posunula na druhé místo

Kousková se na druhou pozici posunula ze šesté příčky. Páteční kolo zvládla se skóre -6, poté co zaznamenala osm birdie a dvě bogey. V čele je neohroženě Casandra Alexanderová z JAR s patnácti údery pod normu hřiště.
Melichová zahrála tři rány nad par a klesla na 26. příčku, o niž se s výsledkem -2 dělí mimo jiné i s Kristýnou Napoleaovou.
Pro další tři české hráčky dnes turnaj s dotací 450 000 eur skončil. Pokračování těsně uniklo Tereze Melecké, jež byla v první skupině hráček pod čarou na 61. místě s výsledkem +1. K cutu měly daleko 78. Lucie Váchová a 126. Patricie Macková.