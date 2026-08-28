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Kousková se po polovině golfového Irish Open posunula na druhé místo

Autor: ,
  20:44

Sára Kousková si přihrává na green na Czech Ladies Open v Berouně. | foto: Mark Runnacles

Sára Kousková je po polovině golfového Irish Open na děleném druhém místě, na němž vystřídala Janu Melichovou. Česká jednička má po druhém kole turnaje Ladies European Tour skóre 10 ran pod par stejně jako Američanka Brianna Navarrosaová.

Kousková se na druhou pozici posunula ze šesté příčky. Páteční kolo zvládla se skóre -6, poté co zaznamenala osm birdie a dvě bogey. V čele je neohroženě Casandra Alexanderová z JAR s patnácti údery pod normu hřiště.

Melichová zahrála tři rány nad par a klesla na 26. příčku, o niž se s výsledkem -2 dělí mimo jiné i s Kristýnou Napoleaovou.

Pro další tři české hráčky dnes turnaj s dotací 450 000 eur skončil. Pokračování těsně uniklo Tereze Melecké, jež byla v první skupině hráček pod čarou na 61. místě s výsledkem +1. K cutu měly daleko 78. Lucie Váchová a 126. Patricie Macková.

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