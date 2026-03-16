Aaberg zkolaboval, Young zariskoval a ve finiši ovládl The Players Championship

Osmadvacetiletý Young výhru vybojoval odvážnou hrou v závěru. Nejprve se na 17. jamce po riskantním odpalu dostal na green a díky birdie srovnal s Fitzpatrickem krok. Poslední jamku pak navzdory prvnímu špatnému odpalu zahrál v paru, zatímco Angličan o jednu ránu normu překročil. Celkově Young zvítězil s bilancí -13, o ránu před Fitzpatrickem.
„Je to náročné hřiště. Každý úder může způsobit potíže, nejsou tu žádné snadné jamky a všichni můžou chybovat,“ komentoval závěr Young. „Dnešek byl skvělým mentálním testem, jak dlouho dokážete vydržet. Jak dlouho se zvládnete udržet v turnaji a pak se uvidí, co se stane,“ dodal.
Finále na Floridě nezvládl Ludvig Aaberg. Švédský golfista začal čtvrté kolo v čele s náskokem tří ran, tlak ale neustál. O naděje definitivně přišel na 11. a 12. jamce, kde jeho odpaly skončily ve vodě a zapsal bogey a double bogey. Nakonec se propadl až na dělené páté místo.
The Players Championship v Ponte Vedra Beach
Turnaj série PGA Tour (par 72, dotace 25 milionů dolarů)
1. Young (USA) 275 (68+67+72+68), 2. Fitzpatrick (Angl.) 276 (70+69+69+68), 3. Schauffele (USA) 277 (69+65+74+69), 4. MacIntyre (Skot.) 278 (72+72+65+69), 5. Aaberg (Švéd.) 279 (69+63+71+76), Bridgeman (USA) 279 (70+68+71+70) a Yellamaraju (Kan.) 279 (73+72+66+68)