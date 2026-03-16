Aaberg zkolaboval, Young zariskoval a ve finiši ovládl The Players Championship

  11:15
Cameron Young vyhrál prestižní golfový turnaj The Players Championship a na okruhu PGA Tour získal druhý titul. Američan na hřišti v Ponte Vedra Beach triumfoval po souboji na poslední jamce s Angličanem Mattem Fitzpatrickem, který skončil o jednu ránu za ním. Ve světovém žebříčku se díky nejcennějšímu vítězství kariéry posunul do elitní desítky, aktuálně mu patří čtvrté místo.

Cameron Young v závěru turnaje THE PLAYERS Championship | foto: Jeff RomanceAP

Osmadvacetiletý Young výhru vybojoval odvážnou hrou v závěru. Nejprve se na 17. jamce po riskantním odpalu dostal na green a díky birdie srovnal s Fitzpatrickem krok. Poslední jamku pak navzdory prvnímu špatnému odpalu zahrál v paru, zatímco Angličan o jednu ránu normu překročil. Celkově Young zvítězil s bilancí -13, o ránu před Fitzpatrickem.

„Je to náročné hřiště. Každý úder může způsobit potíže, nejsou tu žádné snadné jamky a všichni můžou chybovat,“ komentoval závěr Young. „Dnešek byl skvělým mentálním testem, jak dlouho dokážete vydržet. Jak dlouho se zvládnete udržet v turnaji a pak se uvidí, co se stane,“ dodal.

Finále na Floridě nezvládl Ludvig Aaberg. Švédský golfista začal čtvrté kolo v čele s náskokem tří ran, tlak ale neustál. O naděje definitivně přišel na 11. a 12. jamce, kde jeho odpaly skončily ve vodě a zapsal bogey a double bogey. Nakonec se propadl až na dělené páté místo.

The Players Championship v Ponte Vedra Beach

Turnaj série PGA Tour (par 72, dotace 25 milionů dolarů)

1. Young (USA) 275 (68+67+72+68), 2. Fitzpatrick (Angl.) 276 (70+69+69+68), 3. Schauffele (USA) 277 (69+65+74+69), 4. MacIntyre (Skot.) 278 (72+72+65+69), 5. Aaberg (Švéd.) 279 (69+63+71+76), Bridgeman (USA) 279 (70+68+71+70) a Yellamaraju (Kan.) 279 (73+72+66+68)

Klidný Pete Sampras, charismatický Andre Agassi, výbušný Boris Becker a mezi nimi Petr Korda, světlovlasý český kluk, který po velkých vítězstvích dělal hvězdy a roznožky. Takový byl mužský světový...

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy." Počínání českého brankáře...

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Portland prohrál v NBA s oslabenou Philadelphií 103:109, nepomohlo mu devět bodů českého basketbalisty Víta Krejčího, jenž proměnil tři z pěti trojek. New York doma prohrával s Golden State už o 21...

16. března 2026  7:27,  aktualizováno  11:46

V minulé sezoně se trápil v prvoligovém Jablonci, na jaře neúspěšně pomáhal fotbalovému Varnsdorfu zachránit druhou ligu. Z kolotoče Jablonec–Varnsdorf nakonec Olivera Velicha vysvobodila Zbrojovka a...

Nejlepšího střelce druhé ligy má ve svém kádru brněnský celek Artis. Pětadvacetiletý Quadri Adediran má za sebou zajímavý fotbalový životopis. Zahrál si za rezervu berlínské Herthy, na Maltě, v Česku...

V pouhých 24 letech zkompletoval Jannik Sinner sbírku všech velkých titulů z akcí, které se hrají na tvrdém povrchu. Dva grandslamy, Turnaj mistrů a šest podniků kategorie Masters vyhrál jako třetí...

Aaberg zkolaboval, Young zariskoval a ve finiši ovládl The Players Championship

Cameron Young v závěru turnaje THE PLAYERS Championship

Cameron Young vyhrál prestižní golfový turnaj The Players Championship a na okruhu PGA Tour získal druhý titul. Američan na hřišti v Ponte Vedra Beach triumfoval po souboji na poslední jamce s...

16. března 2026  11:15

Britský pilot formule 1 Lewis Hamilton si z Velké ceny Číny odvezl první pódium v barvách Ferrari. Ještě před závodem ale veřejně poděkoval ženám, které podle něj stojí za jeho úspěšnou kariérou.

Stihl jednu povedenou akci, při střele na branku si ale nigerijský útočník Salim Lawal přivodil svalové zranění a musel ze hřiště. Hned po deseti minutách nedělního duelu proti Bohemians tak kouč...

Od naší zpravodajky v Itálii Když po utkání dorazili do novinářské mixzóny, byli viditelně zklamaní. Do Milána si čeští parahokejisté přijeli pro medaili, po porážce 2:3 v zápase o bronz proti Číně však odjíždějí se čtvrtým...

Barážový klub Ústí nad Labem? Už to neplatí! Potřetí za sebou nebude ústecké volejbalisty stresovat strach ze ztráty extraligy, letos si v základní části vybojovali dvanácté místo a přímou záchranu....

Deset žlutých karet a navrch jedna červená? Na jeden ligový zápas docela hodně. I kouč fotbalových Teplic Zdenko Frťala se po nedělní remíze 1:1 v Liberci divil. „Stačí zařvat, spadnout, hned se...

Kvůli reprezentační přestávce a jednomu odloženému kolu to byly na tři týdny poslední zápasy fotbalové Chance Ligy. Na čele tabulky se po víkendu nic nezměnilo, Slavia si poradila se Zlínem a zůstává...

Zimní paralympijské hry 2026 v Miláně a Cortině nabídly od 6. do 15. března souboje světové špičky v para sportech. Česká výprava vybojovala šest medailí! V článku najdete kompletní program...

