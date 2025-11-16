Fitzpatrick ovládl po rozstřelu turnaj v Dubaji, McIlroy celou sérii DP World Tour

  15:25
Anglický golfista Matt Fitzpatrick ovládl potřetí v kariéře turnaj série DP World Tour v Dubaji. V rozstřelu na první dodatečné jamce porazil Roryho McIlroye ze Severního Irska a v sezonním finále si připsal desátý titul na evropském okruhu.
Matt Fitzpatrick s trofejí pro vítěze turnaje World Tour Golf Championship v Dubaji. | foto: Altaf QadriAP

Na konci září Fitzpatrick s McIlroyem společně dovedli výběr Evropy k vítězství v Ryder Cupu nad týmem USA. Nyní úspěšnou sezonu završili dramatickým duelem. McIlroyovi nakonec i druhé místo stačilo k tomu, aby počtvrté ovládl pořadí Race to Dubai pro nejlepšího hráče evropské Tour.

McIlroy, jenž letos jako šestý hráč historie završil kariérní grandslam triumfem na Masters, si play off vynutil eaglem na poslední jamce. V rozstřelu pak ale byl o ránu lepší šampion US Open 2022 Fitzpatrick a navázal na dubajské výhry z let 2016 a 2020.

World Tour Golf Championship v Dubaji

Finálový turnaj golfové série DP World Tour (par 72, dotace 10 milionů dolarů)

1. Fitzpatrick (Angl.) 270 (69+69+66+66) v rozstřelu na první dodatečné jamce, 2. McIlroy (Sev. Ir.) 270 (66+69+68+67), 3. Aaberg (Švéd.) 271 (72+66+67+66), Canter 271 (68+68+68+67), Fleetwood (oba Angl.) 271 (65+71+68+67), Neergaard-Petersen (Dán.) 271 (68+67+68+68)

16. listopadu 2025  11:06

