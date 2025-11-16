Na konci září Fitzpatrick s McIlroyem společně dovedli výběr Evropy k vítězství v Ryder Cupu nad týmem USA. Nyní úspěšnou sezonu završili dramatickým duelem. McIlroyovi nakonec i druhé místo stačilo k tomu, aby počtvrté ovládl pořadí Race to Dubai pro nejlepšího hráče evropské Tour.
McIlroy, jenž letos jako šestý hráč historie završil kariérní grandslam triumfem na Masters, si play off vynutil eaglem na poslední jamce. V rozstřelu pak ale byl o ránu lepší šampion US Open 2022 Fitzpatrick a navázal na dubajské výhry z let 2016 a 2020.
World Tour Golf Championship v Dubaji
Finálový turnaj golfové série DP World Tour (par 72, dotace 10 milionů dolarů)
1. Fitzpatrick (Angl.) 270 (69+69+66+66) v rozstřelu na první dodatečné jamce, 2. McIlroy (Sev. Ir.) 270 (66+69+68+67), 3. Aaberg (Švéd.) 271 (72+66+67+66), Canter 271 (68+68+68+67), Fleetwood (oba Angl.) 271 (65+71+68+67), Neergaard-Petersen (Dán.) 271 (68+67+68+68)