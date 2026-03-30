Dva a půl roku po operaci mozku vyhrál Woodland další golfový turnaj PGA

„Děláme individuální sport, ale dneska jsem tady nebyl sám,“ řekl dojatý rodák z Kansasu. Před šesti lety vyhrál major US Open, ale v září 2023 oznámil, že podstoupil operaci nádoru na mozku. Po půl roce se na okruh vrátil, jenže bojoval s posttraumatickou stresovou poruchou. Což prozradil až před dvěma týdny.
„Uvnitř mám pocit, že umírám. Mám pocit, že žiju ve lži. Ale já chci žít své sny a být úspěšný. Taky chci pomáhat lidem. Ale uvědomil jsem si, že teď musím nejdříve pomoci sám sobě,“ popsal veřejně své problémy. Chce inspirovat ostatní. „Doufám, že si toho všimnou lidé, kteří s něčím bojují a nikdy se nevzdají,“ líčil.
Když udržel nervy a zahrál poslední kolo na tři rány pod par, hold mu vzdali aplaudující diváci i soupeři. Turnaj zakončil s celkovým skóre -21. Nejvíce se mu po čtyřech dnech přiblížil Dán Nicolai Höjgaard. O třetí místo se podělili jiný domácí golfista Johnny Keefer a loňský vítěz v Houstonu Australan Min Woo Lee.
Golfový turnaj Houston Open série PGA Tour
(dotace 9,9 milionu dolarů, par 70):
1. Woodland (USA) 259 (64+63+65+67), 2. Höjgaard (Dán.) 264 (68+62+63+71), 3. Keefer (USA) 265 (67+68+66+64) a Lee (Austr.) 265 (68+63+67+67), 5. Stevens (USA) 266 (67+65+67+67).