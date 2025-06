Startuje prestižní golfový turnaj na Kaskádě. Poprvé i v televizních přenosech

Turnaj se poprvé hrál v roce 2017 v Praze pod názvem Prague Golf Challenge a jeho prvním historickým vítězem se tehdy stal Garrick Porteous. Po třech ročnících v Praze se turnaj přestěhoval po covidové pauze na brněnskou Kaskádu, kde se hraje už popáté.

Letos je v banku turnaje druhé evropské ligy 300 tisíc eur a ve hře budou i čeští golfisté. V pondělí jich bylo ve startovní listině turnaje celkem dvanáct – z toho sedm profesionálů: Matyáš Zapletal, Šimon Zach, Filip Mrůzek, Jan Cafourek, Aleš Kořínek, Jiří Zuska a také Roman Šebrle, který právě na Kaskádě před deseti lety prožil svůj profesionální debut.

Český golfista Matyáš Zapletal. Český golfista Šimon Zach.

Bývalý olympijský vítěz v desetiboji z Atén, kde triumfoval v roce 2004, přesedlal po atletické kariéře na golf a stal se posléze profesionálem. Nicméně vzhledem k dalším pracovním povinnostem musel jít golf stranou.

„Teď jsem na tom docela solidně. Snažím se hrát každý den, ale ruku na srdce, abych mohl pomýšlet na to, abych se vyrovnal klukům na HotelPlanner Tour, musel bych trénovat osm hodin denně a ani pak by to nebylo nic jistého. Ale jsem zvědavý, jak velký rozdíl je mezi světovým golfem a tím mým,“ prozradil už dřív Šebrle, který si zahraje díky kartě od pořádající promotérské společnosti Relmost.

Ve startovní listině je také pět českých amatérů Václav Tichý, Maxmilian Jelínek, Ondřej Šustek, Michal Talanda a Matuš Cedzo, a také dvojice Slováků – profesionál Tadeáš Teťák, který na posledním podniku DP World Tour KLM Open obsadil dělené 40. místo, a amatér Sebastian Vida.

„Pro nás to bude společně s turnajem D+D REAL Czech Challenge v Berouně největší událost profesionálního mužského golfu v Česku,“ konstatoval Petr Dědek mladší ze společnosti Relmost.

Český golfista Maxmilian Jelínek.

Tomu odpovídá nejen síla startovního pole, ale také atraktivní doprovodný a společenský program, v jehož rámci se odehrají i dva turnaje Pro-Am, jak tomu bylo zvykem na D+D REAL Czech Masters ze světové DP World Tour, které ale má letos pauzu.

Turnaj bude mít také svého ambasadora, kterým je historicky první vítěz D+D REAL Czech Masters z roku 2014 Jamie Donaldson. Mimo jiné hráč, který získal vítězný bod v Ryder Cupu v témže roce ve skotském Gleneagles.

Donaldson se bude během úterý a středy podílet na prezentaci turnaji, v úterý od 16 hodin bude hostit i svou golfovou kliniku pro veřejnost.

Golfoví fanoušci, kteří se nedostanou přímo na hřiště, budou moci turnaj sledovat v premiérovém vysílání na TV Golf Channel. Přenosy 1. a 2. kola začínají ve čtvrtek a pátek ve 14 hodin, třetí kolo v sobotu od 13 hodin a finálové kolo v neděli už od 11:30.