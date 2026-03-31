Golfista Woods měl po autonehodě skelné oči a dvě tablety analgetik v kapse

Padesátiletý Woods měl v pátek na Floridě dopravní nehodu, při níž vrazil do jiného auta a převrátil svůj vůz. Na místě havárie ho policie zatkla kvůli podezření z řízení pod vlivem. Padesátiletá golfová legenda ani muž z druhého auta neutrpěli zranění.
Po zatčení byly Woodsovy pohyby pomalé a letargické, a když hovořil s policisty, silně se potil. Policisté mu v kapse našli dvě tablety hydrokodonu, což je lék na tlumení bolesti. Na otázku, zda si ten den vzal nějaké léky na předpis, Woods odpověděl, že „pár“.
Woods havaroval krátce po druhé hodině odpolední místního času nedaleko od svého bydliště v obci Jupiter Island. Při předjíždění vrazil do čistícího vozu a své SUV obrátil na levý bok. Policistům poté řekl, že se před nehodou díval do telefonu a ladil autorádio.
Vzhledem k tomu, že Woods po nehodě vykazoval známky snížené schopnosti k řízení, podrobil se dýchacímu testu na alkohol. Vyšel s negativním výsledkem, ale následný test moči slavný golfista odmítl. Proto byl zadržen a propuštěn na kauci až o osm hodin později. Byl obviněn z řízení pod vlivem, škody na majetku a odmítnutí zákonného testu.
Woods byl účastníkem nehody minimálně potřetí. V roce 2021 sjel ve vysoké rychlosti ze silnice v Los Angeles a utrpěl mnohačetná zranění nohy a kotníku. Později vítěz 15 golfových majorů řekl, že mu hrozila amputace.
V roce 2017 byl jeden z nejlepších hráčů historie zatčen kvůli řízení pod vlivem poté, co ho policie na Floridě našla spícího za volantem ve špatně zaparkovaném voze s poničenou stranou řidiče. Svůj stav Woods odůvodnil špatnou kombinací léků proti bolesti.
Bývalá světová jednička se aktuálně snažila vrátit ke golfu. Loni v březnu si Woods přetrhl achilovku a v září se podrobil už sedmé operaci zad, s nimiž má dlouhodobé problémy. Oficiální turnaj hrál naposledy v roce 2024, kdy se představil na British Open. Spekulovalo se o tom, že uvažuje o comebacku na dubnovém Masters.