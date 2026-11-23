V Naples na Floridě Thitikulová zvítězila s náskokem dvou ran před Aki Iwaiovou z Japonska. O další dva údery zpět skončila třetí světová jednička Nelly Kordová.
Thitikulová dosud nikdy nevyhrála major, ale na nejlukrativnější akci na okruhu se jí daří a po dalším triumfu v CME Group Tour Championship už si v kariéře zajistila golfem 24,29 milionu dolarů. Z toho tvoří celou polovinu právě prémie za triumfy při finále sezony v golfovém klubu Tiburon.
„Mám jedinou prosbu: neměňte tohle hřiště, dokud s golfem neskončím,“ řekla při slavnostním vyhlášení Thitikulová, jež přidala na LPGA do sbírky celkově dvanáctý titul a pátý letošní.
Před Sörenstamovou se v žebříčku odměn posunula i Kordová. Osmadvacetiletá dcera bývalého českého tenisty Petra Kordy, jež má na kontě čtyři tituly z majorů a celkem 19 trofejí z LPGA, se díky prémii 550 000 dolarů dostala na celkovou částku 22,97 milionu. Nyní šestapadesátiletá Sörenstamová získala na odměnách 22,58 milionu dolarů a v čele pořadí se držela 25 let.
Ženský golfový turnaj kategorie Tour Championship, finále LPGA v Naples
(par 72, dotace 11 milionů dolarů)
1. Tchitikulová (Thaj.) 264 (65+67+67+65), 2. Iwaiová (Jap.) 266 (68+66+67+65), 3. N. Kordová 268 (68+67+65+68), 4. Leeová (obě USA) 269 (69+67+66+67), Anannarukarnová (Thaj.) 269 (70+66+70+63) a Jen Liou (Čína) 269 (67+66+70+66).