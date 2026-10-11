Snový finiš vystřelil Kouskovou na druhé místo, v Soulu ji porazila jen světová pětka

Sedmadvacetiletá Kousková na turnaji s vysokou dotací dva miliony dolarů nestačila jen na světovou pětku Miju Jamašitaovou z Japonska, jež vyhrála s náskokem tří úderů se skóre 22 ran pod normu hřiště.
Obě nejlepší hráčky předvedly na závěr absolutně nejlepší kolo turnaje devět ran pod par.
Celkově vítězka dvou turnajů LET z loňského roku Kousková zahrála -19 a s přehledem uhájila druhé místo s náskokem tří úderů před Ginnie Dingovou z Hongkongu a Yani Tsengovou z Tchaj-wanu. Těsně za první desítkou skončila na jedenácté pozici další česká golfistka Jana Melichová. Patricie Macková, jež po prvním kole vedla, obsadila 19. pozici.
Kousková zahájila turnaj ve čtvrtek jedenáctým místem. Po druhém a třetím kole držela dělenou čtvrtou pozici a díky dnešním devíti birdie se posunula na konečnou druhou pozici.
Česká golfistka, které patří 123. místo v žebříčku, potvrdila velmi dobrou formu z posledních měsíců. Vedle druhého místa v Irsku byla Kousková před dvěma týdny pátá na Italian Open a v závěru července se blýskla mezi světovou elitou 12. pozicí na majoru British Open.
Golfový turnaj Ladies European Tour v Soulu
dotace 2 miliony dolarů, par 72
1. Jamašitaová (Jap.) 266 (67+68+68+63), 2. Kousková (ČR) 269 (69+69+68+63), 3. Dingová (Hongkong) 272 (68+71+67+66) a Tsengová (Tchaj-wan) 272 (71+67+66+68), 5. Morganová (USA) 274 (70+68+71+65) a Bunqueová (Austr.) 274 (74+68+66+66), ...11. Melichová 277 (74+69+67+67), 19. Macková 280 (65+74+69+72), 67. Kazár Melecká (všechny ČR) 146 (73+73).