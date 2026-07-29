Pankáč na golfu nejsem. Baví mě, že můžu být za slušňáka. Hroneš o své nové vášni

Pro spoustu lidí může být spojení freestylového snowboardisty a golfu překvapivé. Jak jste se ke golfu dostal a co vás na něm chytlo?
Jako rodina pocházíme z hor, tam moc golfových hřišť nemáme, ale naši mě cpali do všech možných sportů, které jsem si chtěl vyzkoušet. Taťka i mamka měli manažerské funkce ve službách, takže měli často firemní turnaje, kde museli hrát nebo akci organizovat. My jsme byli ještě s bráchou Matesem hrozně malí, takže nás nemohli nechávat doma a brali nás s sebou. Dá se říci, že právě tehdy, když mi bylo tak šest sedm let, jsem přičichl ke golfu poprvé. Pak jsem strašně dlouho s golfem neměl vůbec nic společného, až někdy ve čtrnácti jsem znovu začal v golfové školičce. Jenže mezi mými vrstevníky to nebylo dost „cool“, tak jsem znovu skončil. Nakonec teprve asi sezonu nebo dvě zpátky, kdy jsem začal víc cestovat se snowboardingem, trávit mnohem víc času na kopci přes zimu i přes to léto, jsem golfu propadl nadobro.
Dokážete porovnat, jak se liší vaše koncentrace na svahu a na greenu?
Já si myslím, že u všech vrcholových sportů je koncentrace to nejdůležitější. Od malička jsem byl trochu hyperaktivní a rozlítaný, a tak golf mě dokáže trochu zklidnit.
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Dá se říct, že vám to pak pomáhá i do závodů?
No jasně, když se budu schopný soustředit čtyři hodiny, nebude mi vadit soustředit se tu minutu a půl na snowboardovou jízdu. U nás, kde se za výkon dávají body, rozhoduje hlava a soustředěnost. Golf mi pomáhá trpělivost do určité míry natrénovat. Myslím si, že je to jedna z těch nejvíc funkčních částí mého tréninku.
A co ze snowboardu vám naopak pomáhá v golfu?
V posledních letech mám za sebou velké závody, kde bylo hodně stresu a tlaku. Takže asi v tomto ohledu právě větší odolnost, nebýt hned ze všeho rozsypaný mi hodně pomáhá i na golfu. Naučil jsem se dobře fungovat pod tlakem a umím se docela odstřihnout od situace. Ale asi nikdy nebudu úplně typický golfista, přináším do toho trochu srandy, aby mě to bavilo a pomohlo v relaxaci.
Golf je oproti snowboardu tradičnější, svázanější pravidly a etiketou. Jak se vám daří přizpůsobovat dress code?
Pankáč na golfu nejsem. Jak jsem vyrůstal mezi lyžaři a snowboardisty, tak ten styl byl vždy hodně volný. Takže golfu mě vlastně baví i to, že mohu jít za slušňáka. Neříkám, že jsem vždycky jak ze škatulky, ale určitě v mém běžném a golfovém oblečení kontrast je. Ale moc mě baví i nové módní trendy, které se dostávají do golfu.
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Od vašeho debutu na olympiádě už uplynulo skoro půl roku, jak se na něj díváte s odstupem času?
Vzpomínky jsou nádherné. Vlastně to byl celoživotní dětský sen. Říkal jsem si, že jedno v jakém sportu, ale jednou tam pojedu. Vyšlo to právě ve snowboardu, který mám ze všech těch sportů nejradši. Hlavním cílem bylo se tam kvalifikovat, což je zrovna u nás šílený – dva roky kvalifikací, kdy nakonec vzali jen 30 nejlepších. Takže i to byl velký úspěch. Výkon nebyl takový, jaký jsem chtěl a jaký asi i veřejnost očekávala. Ale celkově vše hodnotím pozitivně a beru to jako zkušenost i motivaci do dalších let.
Jak vypadá léto snowboardisty?
Člověk si řekne, že zimní sportovci v létě moc netrénují, protože nemají nikde sníh. Ono to tak úplně neplatí. I v létě musíme za sněhem. Jezdí se na ledovcích v Kanadě, v Americe a částečně i v Evropě, v srpnu začíná sezona na Novém Zélandu. Letos si v letní přípravě beru trochu více volna, a tak je čas i na golf. Už mám za sebou tři turnaje ze čtyř, které jsem v životě hrál, poprvé jsem byl v Karlových Varech a hrozně si to užil. Letošní příprava je hodně po Evropě a to znamená, že s sebou beru hole a mám příležitosti se podívat na hřiště třeba v Rakousku. Loni jsem byl na sněhu okolo 290 dní, tak teď potřebuji relax mimo, a to mi golf umožňuje.
Jak je na tom vůbec váš handicap?
Na dvou turnajích, kde jsem hrál na handicap, jsem se dokázal zlepšit, takže mám okolo sedmnácti. Poprvé jsem zahrál docela dobře u nás v Prosečném a naposledy v Karlových Varech, kde jsem hrál poprvé a přišlo mi to tam hodně úzké. Chci aby mě golf bavil, takže často hraju Texas Scramble s kamarády. Ale jinak je mým cílem hrát víc turnajů a postupně se zlepšovat. Jsem soutěživý člověk, což mě žene, je to má motivace. Cíl je mít jednou v životě single handicap. Vidím potenciál zlepšovat se a posouvat dál. Ve všech sportech jsem se vždycky snažil být nejlepší a v golfu to není jiné.
Která část hry je vám nejbližší?
Mně se to hrozně střídá. To je klasika, prostě co mi zrovna sedne v ten den. Nikdy jsem neměl v oblibě krátkou hru, ale poslední dobou se to změnilo. Mám strašně rád patování a nejsem v tom asi úplně špatný. Teď mě ale chytla krátká hra, dejme tomu těch 100 metrů do greenu, to mě baví trénovat a vidět zlepšení. Na greenu jsem pak schopný trávit hodně času.
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Najdete si čas sledovat golf v televizi?
Jo, dívám se na všechny majory. Snažím se sledovat aspoň neděle. Přenosy většinou zaberou strašně moc času, který většinou nemám, ale pouštím si to pak zpětně třeba v tramvaji cestou na trénink. Docela sleduji i golf na YouTube, to mě baví – je to pro mě forma relaxace. Když koukám doma, můžu se u toho trošku i protáhnout a nebo si turnaj pustím, než jdu spát.
Jaká hřiště má nejradši kluk z hor?
Asi horská (smích). My máme u nás v Prosečném krásné hřiště, kam chodím hrát vlastně od začátku. Byl jsem tam poprvé na drivingu i potom opravdu hrát. Znám to tam a líbí se mi i okolí. Jinak jsem zatím neměl úplně možnost v Čechách vyzkoušet všechna ta známá místa. V Praze rád chodím do Hodkoviček, Vinoře, byl jsem na Černém Mostě a chystám se na Hostivař... Trénuji většinou na Rohanském ostrově, tam je boží driving. Spíš tedy navštěvuji stále stejné areály, ale chci to změnit. Paradoxně nejvíc hřišť objevím, když cestuju se snowboardingem. Už jsem si zahrál v Americe, v Rakousku i jinde. I tohle objevování mi přijde zábavné. Pokaždé si najdu nějakou zajímavost, a tu si zapamatuju.
S kým si nejčastěji zahrajete? Jsou ve snowboardové komunitě další golfisté?
Mezi snowboarďáky je teď velký golfový boom. Opravdu velká část lidí ze Světového poháru hraje. Ono to dává smysl – trávíme strašně moc času na horách v počasí, které nemusí být zrovna dvakrát příjemné. Takže rádi utečeme za sluncem. V přípravné fázi máme třeba šest hodin na sněhu a ve dvě odpoledne je po tréninku. Není pak problém zajít si na golf, odpálit pár míčků a večer jít do posilovny nebo na relax. To je pro mě den jak víno. Navíc jak celou sezonu závodíme, ten faktor soutěžení v nás je i při volné zábavě. Zároveň ale často chodím s tátou, když můžu. To je jasný. Nebo chodím s kamarády z Vrchlabí. Je prima to takhle střídat. I v tom je golf výjimečný sport, že se na něm můžete potkat s tolika různými lidmi.
Co vás čeká v nové sezoně?
Teď jsem v nejdůležitější části přípravy. Červenec, srpen, září bude fakt o tom dostat se do co nejlepší formy na zimu. Je sice po olympiádě, takže by člověk řekl, že bude méně akcí, ale ono jich je skoro ještě víc. V kalendáři máme přes deset závodů Světového poháru a vrcholem sezony bude mistrovství světa v Rakousku. Zároveň nás tam čeká spousta natáčecích dnů snowboardových videí a týmových kempů. Určitě bych chtěl pokračovat v dosavadním dobrém výsledkovém trendu.
Profesionální kariéra snowboardisty netrvá zas až tak dlouho. Dokážete si teď představit, že byste jednou přesedlal na té nejvyšší úrovni z prkna na golf?
Ty jo, to uvidím, jak moc mi to půjde. Můj cíl je teď hlavně snowboardovat, co se dá. U nás je kariéra sice ze závodního pohledu opravdu celkem krátká, ale jsou tu možnosti i po závodění. Právě třeba ve zmíněném natáčení – kariéra se tím dá prodloužit klidně o dalších 10 let, což je super. Připravuju se ale i na život mimo sport. Studuju na vysoké škole, abych dosáhl na nějaké vzdělání. Ale jestli budu někdy soutěžní golfista, tak to asi ne. Jak říkám, golf beru jako perfektní socializační zábavu a sport, který mě dokáže přenést mimo snowboard.
Jak by vypadal váš vysněný flight?
No, to musím hodně přemýšlet. Určitě by to byla Augusta, kde se hraje Masters. Do flightu bych asi vzal svou manažerku Lucku, LeBrona Jamese, protože s ním by byla určitě sranda a pak asi Tommyho Fleetwoda. Byl by to hodně vtipnej flight...