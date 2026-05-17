Smalley setřásl soupeře, před posledním kolem PGA Championship vede o dvě rány

  9:37
Před závěrečným kolem majoru PGA Championship se v čele pořadí osamostatnil Američan Alex Smalley. Golfista, jemuž patří 78. místo ve světovém žebříčku a na PGA Tour nevyhrál jediný turnaj, vede na náročném hřišti v Aroniminku po třech dnech s náskokem dvou ran před pěticí pronásledovatelů.

Americký golfista Alex Smalley během třetího kola PGA Championship | foto: Reuters

Devětadvacetiletý Smalley míří za nečekaným životním triumfem. Startuje na pátém majoru a nikdy na něm nebyl lepší než třiadvacátý. Do závěrečného kola vstoupí v neděli se skóre -6. Za ním následuje pětice Španěl Jon Rahm, Angličan Aaron Rai, Švéd Ludvig Aaberg, Němec Matti Schmid a Kanaďan Nick Taylor.

O další ránu zpět jsou tři šampioni majorů. Tři rány pod par mají po třech dnech vítěz dubnového Masters a vítěz PGA Championship z let 2012 a 2014 Rory McIlroy i Američané Xander Schauffele a Patrick Reed. Doplňuje je jejich krajan Maverick McNaly, jenž se dělil o vedení se Smalleym po pátečním kole.

Golfový major PGA Championship vedou Smalley a McNealy, McIlroy zvládl boj o cut

„Udělal jsem na posledních třech jamkách pár chyb, ale myslím, že mám pořád šanci v neděli vyhrát,“ řekl hvězdný golfista ze Severního Irska McIlroy.

Obhájce titulu a světová jednička Scottie Scheffler podruhé překročil par a s celkovým skóre -1 se dělí o 23. místo. „Vyhrát může opravdu kdokoli. Nikdy jsem neviděl takhle natěsnanou výsledkovou tabuli,“ řekl Scheffler.

PGA Championship, golfový turnaj kategorie major v Newtown Square

(par 70, dotace 20,5 milionu dolarů)

Po 3. kole: 1. Smalley 204 (67+69+67), 2. Aaberg (Švéd.) 206 (72+66+68), Schmid (Něm.) 206 (69+72+65), Taylor (Kan.) 206 (69+72+65), Rahm (Šp.) 206 (69+70+67) a Rai (Angl.) 206 (70+69+67).

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

