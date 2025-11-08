První desítka Kouskové utekla, v Šen-čenu skončila česká golfistka třináctá

  11:32
Česká golfová jednička Sára Kousková na turnaji Ladies European Tour v Šen-čenu neudržela v posledním kole osmé místo a skončila třináctá. Zatímco v sobotu zahrála 67 ran, šest pod par, dnes zapsala 72 a celkově se dostala na skóre -9. K radosti čínských fanoušků vyhrála Liou Žuej-sin.

Česká golfistka Sára Kousková. | foto: LET/Tristan Jones

Za vítězkou a svým případným třetím triumfem na evropské tour zaostala šestadvacetiletá Kousková o sedm úderů.

V květnu triumfovala jako čtvrtá Češka v Évianu a další turnaj vyhrála v červnu na Tenerife. V hodnocení sezony Order of Merit jí patřilo šesté místo.

Účast v elitní desítce pořadí bude znamenat právo startu ve finálovém turnaji kvalifikace pro nejvyšší kategorii LPGA.

„Výsledek celkově v takové konkurenci je suprový,“ řekla Kousková v nahrávce pro média.

„Jsem ráda, jak jsme zvládli finiš. Zakončit třemi birdie bylo skvělé, hlavně kvůli tomu, že jsem předtím dala tři trojpaty téměř za sebou, což mě hodně mrzelo. Dneska mi greeny přišly doslova upečené, svítilo hodně sluníčko, tráva byla hodně rychlá a přišlo mi to jako patovat na skle. Nesedlo mi to úplně, tak z toho byly tři bogey,“ dodala.

Další dvě české hráčky v Číně neprošly cutem. Jana Melichová se dělila o 64. místo, Kristýna Napoleaová byla devětasedmdesátá. Sezonu LET zakončí golfistky za tři týdny ve Španělsku v Andalusii.

Golfový turnaj Ladies European Tour

Šen-čen (par 73, dotace 1,5 mil. dolarů):

1. Liou Žuej-sin 203 (70+65+68), 2. Ceng Li-čchi 206 (72+67+67), Lin Čchien-chuej (všechny Čína) 206 (72+65+69), Tamburliniová (Švýc.) 206 (71+69+9) a Čínglabová (Thaj.) 206 (69+65+72), ...13. Kousková 210 (71+67+72), cutem neprošly 64. Melichová 145 (75+70), 79. Napoleaová (všechny ČR) 148 (75+73).

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Premium
Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy se hraje finále

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

7. listopadu 2025  23:55

