První desítka Kouskové utekla, v Šen-čenu skončila česká golfistka třináctá

Za vítězkou a svým případným třetím triumfem na evropské tour zaostala šestadvacetiletá Kousková o sedm úderů.
V květnu triumfovala jako čtvrtá Češka v Évianu a další turnaj vyhrála v červnu na Tenerife. V hodnocení sezony Order of Merit jí patřilo šesté místo.
Účast v elitní desítce pořadí bude znamenat právo startu ve finálovém turnaji kvalifikace pro nejvyšší kategorii LPGA.
„Výsledek celkově v takové konkurenci je suprový,“ řekla Kousková v nahrávce pro média.
„Jsem ráda, jak jsme zvládli finiš. Zakončit třemi birdie bylo skvělé, hlavně kvůli tomu, že jsem předtím dala tři trojpaty téměř za sebou, což mě hodně mrzelo. Dneska mi greeny přišly doslova upečené, svítilo hodně sluníčko, tráva byla hodně rychlá a přišlo mi to jako patovat na skle. Nesedlo mi to úplně, tak z toho byly tři bogey,“ dodala.
Další dvě české hráčky v Číně neprošly cutem. Jana Melichová se dělila o 64. místo, Kristýna Napoleaová byla devětasedmdesátá. Sezonu LET zakončí golfistky za tři týdny ve Španělsku v Andalusii.
Golfový turnaj Ladies European Tour
Šen-čen (par 73, dotace 1,5 mil. dolarů):
1. Liou Žuej-sin 203 (70+65+68), 2. Ceng Li-čchi 206 (72+67+67), Lin Čchien-chuej (všechny Čína) 206 (72+65+69), Tamburliniová (Švýc.) 206 (71+69+9) a Čínglabová (Thaj.) 206 (69+65+72), ...13. Kousková 210 (71+67+72), cutem neprošly 64. Melichová 145 (75+70), 79. Napoleaová (všechny ČR) 148 (75+73).