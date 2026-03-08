Kousková zakončila nadějně rozehraný turnaj LET v Austrálii na 22. místě

Šestadvacetiletá Kousková ve čtvrtek zahrála kolo na 64 úderů a vytvořila rekord hřiště Magenta Shores. Další dny se ale postupně zhoršovala na 73, 74 a dnešních 78 ran.
Závěrečný den Australian Women’s Classic výrazně ovlivnilo počasí, hráčky bojovaly se silným větrem a odpoledne i s deštěm. „Myslím, že mám docela radost, že už mám dnes hotovo, protože to bylo opravdu hodně těžké. Foukal silný vítr a pak přišla opravdu šílená sprcha, která v kombinaci s větrem nebyla vůbec příjemná,“ uvedla v tiskové zprávě Kousková, jež se dnes nejvíce trápila na 14. jamce, „Zrovna tam se mi stalo triple bogey, kdy se tam sešlo několik nepříjemných věcí najednou. To mě samozřejmě mrzí, protože jinak byl dnes golf docela dobrý. Mám velkou radost z patování. Spoustu situací jsem díky němu zachránila,“ dodala.
Na děleném 34. místě skončily s výsledkem +4 Klára Davidson Spilková a Patricie Macková, cutem po druhém kole neprošla Jana Melichová. Turnaj s náskokem čtyř ran a skóre -13 vyhrála domácí Kelsey Bennettová.
Příští týden čeká golfistky největší z kvarteta australských turnajů, Women’s Australian Open s dotací 1,7 milionu dolarů.