Ve čtvrtek večer začíná druhá, neméně třaskavá série semifinále play off hokejové extraligy. V ní se střetává druhý a třetí tým po základní části, Hradec Králové hostí ve východočeském derby na...

Českým golfistkám Sáře Kouskové a Kláře Davidson Spilkové se povedl vstup do turnaje Ladies European Tour v Johannesburgu. Po neúplném prvním kole Joburg Open se dělí o deváté místo se skóre tří...

Gianni Infantino, další ze světových sportovních lídrů, kteří v posledních týdnech vzývají návrat Rusů do elitních soutěží. „Věřím, že vzhledem k postupujícím diskusím o míru na Ukrajině brzy otočíme...

S cílem vrátit se na trůn pro mistra republiky v automobilových soutěžích vstoupí do nové sezony Jan Kopecký. Loni nestačil na Dominika Stříteského, od nějž k němu ale na sedačku spolujezdce přichází...

Sázka na zkušenost. Do házenkářské reprezentace se vracejí Korešová a Kvášová

Do ženské házenkářské reprezentace se vracejí spojky Iveta Korešová a Hana Kvášová. Noví trenéři českého týmu Daniel Čurda a Tomáš Hlavatý je zařadili do nominace na nadcházející play off kvalifikace...