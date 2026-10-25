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Kousková potvrzuje elitní výkonnost. V Dillí byla i přes nevyrovnané finále čtvrtá

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  13:11

Sára Kousková v závěrečném kole Irish Open. | foto: Profimedia.cz

Golfistka Sára Kousková skončila čtvrtá na turnaji Ladies European Tour v Dillí. Od druhého umístění za sebou mezi nejlepšími třemi dělila českou jedničku na Indian Open jedna rána.

Sedmadvacetiletá Kousková byla před dvěma týdny druhá v Soulu a ve velmi dobrých výkonech pokračovala i v Indii, kde se držela v popředí celý turnaj.

Ve finálovém kole zahrála česká olympionička jednu ránu pod par a celkově turnaj absolvovala s třemi údery pod normu hřiště DLF Golf and Country Clubu.

V závěrečný den Kousková, jež se v Indii potýkala s nachlazením, předvedla různorodé výkony. Zahrála šest birdie, ale také jedno bogey a dvě double bogey. Jednu ránu Kousková ztratila na třetí Shannon Tanovou ze Singapuru a o čtvrté místo se podělila s domácí Pranavi Ursovou.

Díky vynikajícímu poslednímu kolu se skóre -7 dosáhla už čtvrtého vítězství v Dillí Pónanong Pchatlumová z Thajska, jež celkem zapsala 11 ran pod par. O čtyři údery tak porazila po sobotě vedoucí Indku Vani Kapúrovou.

Kousková skončila v Top 5 na čtvrtém z posledních pěti turnajů, druhá byla vedle Soulu také v srpnu na Irish Open. Po úspěchu v Koreji se jako druhá Češka v historii posunula do první stovky světového žebříčku a z 94. pozice nyní útočí na české maximum Kláry Davidson Spilkové, která byla v roce 2023 na 89. místě.

Devatenácté místo v Indii obsadila Tereza Kazár Melecká. Kristýna Napoleaová a Jana Melichová skončily na dělené 46. příčce, Patricie Macková byla na 64. pozici těsně pod hranicí cutu.

Golfový turnaj Ladies European Tour v Dillí

par 72, dotace 500 000 dolarů

1. Pchatlumová (Thaj.) 277 (72+71+69+65), 2. Kapúrová (Indie) 281 (73+69+69+70), 3. Tanová (Sing.) 284 (68+77+67+72), 4. Kousková (ČR) 285 (69+72+73+71) a Ursová (Indie) 285 (70+70+73+72), 6. Simmermacherová (Arg.) 286 (68+72+73+73), ...19. Kazár Melecká 293 (75+72+73+73), 46. Napoleaová 300 (78+74+74+74) a Melichová 300 (74+75+80+71), cutem neprošla 64. Macková (všechny ČR) 154 (76+78)

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