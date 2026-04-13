McIlroy obhájil titul na Masters. Jako teprve čtvrtý golfista v historii

Rory McIlroy ze Severního Irska jako teprve čtvrtý golfista v historii obhájil titul na Masters. První major sezony v Augustě vyhrál o jednu ránu před americkým hráčem Scottiem Schefflerem.

Rory McIlroy (vlevo) slaví výhru na Masters se svým caddiem Harrym Diamondem. | foto: Mike SegarReuters

Šestatřicetiletý McIlroy ovládl šestý major v kariéře. Před ním titul na Masters obhájili pouze legendy Jack Nicklaus (1965 a 1966), Nick Faldo (1989 a 1990) a naposledy Tiger Woods (2001 a 2002).

„Nechce se mi věřit, že nejdřív jsem tady na vítězství čekal 17 let a pak tady vyhraju dvakrát za sebou,“ řekl McIlroy, který loni na Masters získal poslední chybějící titul z majoru a zkompletoval kariérní grandslam.

„Teď mi navíc určitě nehrozí ztráta motivace jako po loňském vítězství. Nechci tady říkat nějaká čísla, ale tahle výhra je jen část mé cesty. Pořád mám cíle, na které chci dosáhnout,“ dodal McIlroy.

V Augustě byl od prvního kola v čele a v polovině turnaje měl McIlroy dokonce rekordní náskok šesti ran, který ale neudržel a do závěrečného kola vstupoval se skóre 205 ran stejně jako Američan Cameron Young. Ten nakonec obsadil dělené třetí místo.

„Musel jsem potom ještě bojovat. Kdybych ztratil náskok šesti ran a nevyhrál tady, to by byla hodně hořká pilulka,“ prohlásil McIlroy, který v Augustě zaokrouhlil počet titulů z okruhu PGA na třicet.

Masters v americké Augustě

Turnaj kategorie major (par 72, dotace 21 milionů dolarů)

1. McIlroy (Sev. Ir.) 276 (67+65+73+71), 2. Scheffler 277 (70+74+65+68), 3. Henley 278 (73+71+66+68), Young (všichni USA) 278 (73+67+65+73), Rose 278 (70+69+69+70) a Hatton (oba Angl.) 278 (74+66+72+66), 7. Burns 279 (67+71+68+73) a Morikawa (oba USA) 279 (74+69+68+68).

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Pastrňák se stovky nedočkal ani napodruhé, Hronek uspěl proti Dostálovi

Aktualizujeme
Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL vyšel bodově naprázdno ve druhém startu za sebou a zůstává tak na 99 zápisech. Naposledy jeho Boston uspěl těsně 3:2 na ledě Columbusu, na pokoření stovky má...

13. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  7:51

Krejčí po měsíci ve hře. Jokič si řekl o ceny, nedraftovaný nováček útočil na rekordy

Doug McDermott (7) ze Sacramento Kings útočí v zápase s Portland Trail Blazers,...

Portland zakončil základní část NBA výhrou 122:110 nad basketbalisty Sacramenta a zajistil si osmou příčku v tabulce Západní konference. Po měsíci za Trail Blazers hrál i český reprezentant Vít...

13. dubna 2026  7:19,  aktualizováno  7:42

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

13. dubna 2026  7:05

Nymburk, Slavia a jiné sňatky z rozumu. Turkům přinesl tituly, PSG brzký krach

Jaromír Bohačík z Nymburku střílí na slávistický koš, brání ho Rubin Jones.

Skutečně dojde ke spojení basketbalové Slavie Praha s českým hegemonem Nymburkem? V zákulisí se jedná, o detailech ovšem zatím ani jedna ze zúčastněných stran hovořit nechce. Obdobné sportovní sňatky...

13. dubna 2026

Senzace pro český basketbal! Hamzová a Čechová zabojují o šanci hrát WNBA

Mladé hvězdy brněnských Žabin v reprezentaci. Eliška Hamzová a Emma Čechová se...

Po šestnácti letech je tuzemský basketbal blízko k tomu, aby měl opět zástupkyni v nejlepší světové lize WNBA. A ne jen jednu, ale hned dvě! Čtyřiadvacetiletá rozehrávačka Eliška Hamzová a o tři roky...

13. dubna 2026

Strýcová tým stmelila. Další cíl? Ukončit osmileté čekání na titul. Šance je velká

Premium
Marie Bouzková slaví s kapitánkou Barborou Strýcovou vítězství a postup na...

Do konce září, kdy se finálový turnaj Billie Jean King Cupu uskuteční, se ještě může stát spousta věcí. Ale už teď není troufalé tvrdit, že Češky na něm budou patřit mezi hlavní adeptky na titul....

13. dubna 2026

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

12. dubna 2026  22:45,  aktualizováno  22:55

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

12. dubna 2026  22:15

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

12. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  21:45

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

12. dubna 2026  20:48

Třetí jasná výhra v sérii, USK je opět ve finále. Do boje o titul míří také Žabiny

Maite Cazorlaová z USK Praha v akci ve třetím semifinále proti KP Brno.

Basketbalistky USK Praha jsou po třetí jasné výhře nad KP Brno 107:77 opět v ligovém finále. V něm budou usilovat o 16. mistrovský titul v řadě. Jejich soupeřkami budou nejspíš znovu Žabiny Brno,...

12. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  20:44

