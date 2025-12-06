„Byla to taková dvojitá pohroma: tráva a banán. Ale ten míček tam v první řadě vůbec neměl být. Byl to hrozný odpal,“ posteskl si vítěz 45 profesionálních turnajů a pěti majorů.
Krušné chvíle mu odhozenou slupkou zřejmě způsobil neukázněný divák.
Organizátoři golfového okruhu umístili na síti X video s popiskem: „Už jste to někdy viděli?“
Rodák ze Severního Irska a druhý hráč světového žebříčku se v Melbourne trápil už v první polovině turnaje a málem neprošel cutem. Po třech kolech má McIlroy skóre -5. V čele je se čtrnácti ranami pod par dánský golfista Rasmus Neergaard-Petersen.