Dvojitá pohroma! McIlroy našel na turnaji míček pod slupkou od banánu

Hvězdný golfista Rory McIlroy se na turnaji DP World Tour v Melbourne nezvykle trápí a navíc ho ve třetím kole čekalo po nevydařeném odpalu překvapení: míček našel v trsu trávy a navíc pod slupkou od banánu. Na druhé jamce se nevyhnul double bogey a před nedělním finále Australian Open se dělí o 24. místo. Na čelo ztrácí devět ran.
„Byla to taková dvojitá pohroma: tráva a banán. Ale ten míček tam v první řadě vůbec neměl být. Byl to hrozný odpal,“ posteskl si vítěz 45 profesionálních turnajů a pěti majorů.

Krušné chvíle mu odhozenou slupkou zřejmě způsobil neukázněný divák.

Organizátoři golfového okruhu umístili na síti X video s popiskem: „Už jste to někdy viděli?“

Rodák ze Severního Irska a druhý hráč světového žebříčku se v Melbourne trápil už v první polovině turnaje a málem neprošel cutem. Po třech kolech má McIlroy skóre -5. V čele je se čtrnácti ranami pod par dánský golfista Rasmus Neergaard-Petersen.

Dvojitá pohroma! McIlroy našel na turnaji míček pod slupkou od banánu

6. prosince 2025  14:04

Americké rodeo. Zabystřan po čtrnáctém místě: Šílený závod, ale dobrá porce bodů

Jan Zabystřan během super-G v americkém Beaver Creeku

Minulá sezona pro něj byla životní. Poprvé se probojoval do elitní desítky Světového poháru, šestkrát byl v nejlepší dvacítce. Za takovými výsledky sjezdař Jan Zabystřan při prvních dvou startech...

6. prosince 2025  10:30

Úvod sezony a hned kousek od medaile. Maděrová byla v Číně čtvrtá

Zuzana Maděrová v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa.

Snowboardistka Zuzana Maděrová vstoupila do olympijské sezony čtvrtým místem v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Číně. Na svahu v Mylinu vyhrála dvaadvacetiletá Češka kvalifikaci a poté v...

6. prosince 2025  10:13

