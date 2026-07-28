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Golfový víkend v televizi. Z Karlštejna bude přenos v ČT, Štěpánek sehraje exhibici

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  17:05

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Golf Resort Karlštejn. | foto: Golf Resort Karlštejn

Mezinárodní mistrovství České republiky na rány je největší akcí amatérského golfu u nás. Hraje se od 29. července do 1. srpna jako čtyřkolový turnaj v Golf Resortu Karlštejn a může se aktuálně pochlubit přihlášenými hráči a hráčkami z osmnácti zemí světa, což je dosavadní rekord. Kromě zajímavých zahraničních hostů představí českou amatérskou špičku, která v posledních letech zažívá úspěšné roky a výkonnostní růst.

Rok 2025 znamenal obnovení spolupráce mezi Českou golfovou federací a televizním kanálem ČT Sport. Díky tomu byl podrobně zaznamenán například historický úspěch z minulého roku – zlato našeho chlapeckého týmu do osmnácti let na evropském šampionátu na Kaskádě. V letošním roce je opět věnována zpravodajská pozornost významným akcím, jakými bylo například juniorské mistrovství na brněnské Kaskádě Czech International Boys & Girls Championship 2026 nebo blížící se finále Amundi Extraligy družstev mužů a žen hrané 6. 8. – 9. 8. 2026 v GC Beřovice.

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K tomu přibyl ojedinělý projekt spojený právě s aktuálně probíhajícím karlštejnským šampionátem. Ve spolupráci s ČT Sport je připraven technicky náročný přenos části turnaje v pátek 31. července. Bude zachycen start nejvýše umístěných hráčů a hráček do třetího kola a také jejich odpolední finiš.

Po skončení této části přenosu v odpoledních hodinách bude vysílání pokračovat exhibičním utkáním na jamkách číslo jedna a osmnáct, které umožní představit golf detailněji i z pohledu osobností jiných sportovních oborů. Účast přislíbil tenista Radek Štěpánek nebo snowboardista Jakub Hroneš. Aktivní golfistkou je i moderátorka Marcela Augustová, která by měla nastoupit ve dvojici s naším v současnosti nejúspěšnějším profesionálem na evropské půdě, Filipem Mrůzkem.

Golf Resort Karlštejn.
Golf Resort Karlštejn.

Golf Resort Karlštejn.

V průběhu soboty se golf o vysílací čas bude dělit s dlouhodobě plánovanými přenosy z turnaje v plážovém fotbalu Final Four Beach Soccer League, ale budou pokračovat vstupy z karlštejnského hřiště, které umožní sledovat průběžný stav MM ČR i finální výsledky včetně vyhlášení, kontinuální bude přenos na platformě ČT Sport Plus.

V průběhu obou dnů se pak nabízí možnost českým golfovým klubům informovat o svých aktivitách pomocí aplikace iReportér ČT, aby byla co nejlépe zachycena pestrost aktuálního golfového dění u nás. Kromě mužské i ženské elity bude mít poprvé česká veřejnost možnost touto formou vidět turnaj nejmenších nadějí. Se školou na golf je program České golfové federace určený dětem. Právě na Karlštejně se v rámci tohoto projektu odehraje letošní vrchol v podobě finále GolfSixes Mini League. Během Dnů českého golfu se tak představí nejlepší malí golfisté i dětské týmy z celé České republiky.

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Celý uvedený program je součástí marketingových a mediálních aktivit České golfové federace v rámci dlouhodobě naplňované koncepce. Prezident ČGF Petr Uhlík k tomu uvedl: „Neustále jsme se potýkali s názorem, že golf – navzdory přibývajícím úspěchům – je neviditelným sportem. Počínaje rokem 2025 ve spolupráci s českými médii i na vlastních platformách děláme všechno pro to, aby tomu tak nebylo. Možnost historicky poprvé přenášet část špičkové amatérské akce a připojit k ní i další osvětový program je pro nás logickým dalším krokem, posunem na novou úroveň.“

Pátek i sobota tak nabízejí možnost každému ze zájemců spatřit českou amatérskou elitu, která směřuje k profesionální špičce, ale i podhoubí našich budoucích golfových úspěchů, Ten, kdo by se rozhodl pro cestu přímo na karlštejnské golfové hřiště, bude vítán.

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Dinamo Záhřeb vs. ThunFotbal - 2. předkolo - 28. 7. 2026:Dinamo Záhřeb vs. Thun //www.idnes.cz/sport
28. 7. 20:00
  • 1.34
  • 5.29
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  • 4.69
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