Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

„Pořád se setkáváme s tím, že je golf vnímám jako sport, který není pro každého, který si nemůže každý dovolit. Snažíme se tu vizi nabourat,“ prozradil v Galerii Golf Hostivař.
Pochopitelně mu k tomu pomáhají i dobré výsledky českých hráčů a hráček v čele se Sárou Kouskovou, Filipem Mrůzkem, Petrem Hrubým nebo Filipem Jakubčíkem.
„Po letech, kdy jsme se radovali ze skromných úspěchů, naši profesionálové i amatéři dosahují zásadních milníků. Byli bychom rádi, kdyby o nich golfová i negolfová veřejnost věděla co nejvíc,“ má jasno.
I proto se snaží golf propagovat, jak to jen jde.
Příklad?
Třeba na 1. srpna je v plánu Den českého golfu, kdy bude Česká televize celý den vysílat útržky ze závěrečného dne republikového mistrovství na rány z Karlštejna.
Petře, ve funkci jste už rok a měsíc. Jak to uteklo?
Rychle, možná skoro až moc rychle, byl to docela bouřlivý rok.
V čem hlavně?
Když loni probíhala předvolební kampaň, bylo potřeba lidem sdělit nějakou představu, co se stane, když toho konkrétního kandidáta zvolí. A téma, na které zástupci klubů slyšeli, byla větší propagace našeho sportu golfové a především negolfové veřejnosti. My totiž pořád zápasíme s tím, že se na golf mnozí dívají skrz prsty a vnímají, že nejde úplně o sport pro ně, pro širokou veřejnost.
Chybíš nám na hřišti
Od 19. ledna běží na webu par3.cz nová aktivita, díky které se Česká golfová federace snaží lépe porozumět tomu proč někteří golfisté přestali hrát a co by jim mohlo pomoci vrátit se zpět na hřiště. Projekt kombinuje krátký průzkum se zábavnou hrou a je otevřený všem, kteří chtějí sdílet svůj pohled na golf. Nejde o hodnocení ani přesvědčovaní. Spíš o snahu získat reálný obraz situace očima samotných hráčů.
Pořád se tímhle pohledem perete? Odkud se vlastně vzal?
Já ani nevím, jak se vypěstoval. Možná dlouhodobou neznalostí lidí, kteří o golfu mluví a chovají se jinak, než bychom si přáli. My se snažíme apelovat na to, že jde o rodinný sport. O sport, který se dá provozovat i za komfortních ekonomických podmínek. O sport, kde se maže fyzický rozdíl, proto může propojit prarodiče s vnuky a vnučkami. O sport, který lidé po světě vnímají jako zdravý, protože se pohybujete na čerstvém vzduchu.
Spousta benefitů.
A byla chyba, že se lidem víc nepropagovaly, nezdůrazňovaly. Česká golfová federace je pochopitelně garantem sportovního golfu – musíme vychovávat hráče od počátků, garantovat jim určité zacházení a podmínky, aby mohli růst v úspěšné amatéry, profesionály. Zároveň ale golf musíme propagovat široké veřejnosti. Snažíme se, aby ho hrálo co nejvíc lidí, aby jejich počet rostl a rostl.
A ono se to vlastně děje. Před takovými 30 lety byla základna o dost menší, ne?
To se vůbec nedá srovnat. Pamatuju si, že když jsem s golfem začínal, tak před 35 lety bylo kolem dvou tisíc registrovaných hráčů, dneska je to přes 50 tisíc. Mluvilo se i o tom, že bychom chtěli dosáhnout na 100 tisíc, ale to už je poměrně nereálné. Kdysi šlo navíc i o logistický problém.
V Česku nebylo tolik hřišť.
Právě. Když chtěl někdo hrát golf, musel ujet desítky, někdy až stovky kilometrů. Dneska vezmete mapu Česka, kamkoliv zabodnete kružítko a v okruhu 30 kilometrů, což je komfortní půlhodinka jízdy, najdete areál, kde se dá hrát. A co je velmi podstatné – nejedná se jen o velká luxusní, ne úplně pocitově přístupná hřiště. Jsou i malá šestijamková, devítijamková a podobně. Když si odbydete tu elementární část golfové dráhy, máte pak možnost se pořád posouvat, užívat si většího komfortu, kvality.
Je podle vás stále přetrvávající obraz golfu jako nedostupného sportu největší problém?
Víte, mám rád jednu formulaci, kterou používá můj kolega: Golf může hrát každý, ale není to sport pro každého. Ale to je filozofická debata. Je to sport, který má poměrně komplikovaná pravidla, vyznačuje se velkou etikou i etiketou. Musíte ho poznat, pochopit podstatu a pokud vám konvenuje, je to sport pro vás.
Což někdy může být ošidné, než se do něj člověk „zažere“.
Uznávám, že může. Na druhou stranu, v tomhle nám občas média udělala medvědí službu. Když scénárista neví kudy kam a chce naznačit, že je někdo charakterově narušený a že se na plátně odehrává cosi pochybného, často se to děje na golfovém hřišti, případně v kanceláři stojí golfové hole… Přitom kdyby tomu víc rozuměl, věděl by, že golf se hraje bez rozhodčího. Je to sport gentlemanů, kde sám dbáte na to, abyste maximálně dodržoval pravidla, která jsou velice striktní, nekompromisní. Charakternost má u nás obrovskou hodnotu. Ta nevůle ke golfu ze strany veřejnosti do jisté míry určitě pramení z toho, že o našem sportu ví málo. Kdyby věděla víc, dívala by se na něj jinou optikou. A to se snažíme změnit.
Jak se vám to za ten rok a měsíc ve funkci povedlo?
Na data je brzo, ale udělalo se hodně. Bezprostředně po volbách a jsme se dohodli s Českou televizí, která loni pokryla všechny podstatné akce. Loňský rok byl navíc z hlediska úspěchů mimořádný. Filip Jakubčík vyhrál amatérský evropský šampionát, chlapci do 18 let byli zlatí na Kaskádě v důležité týmové soutěži evropské asociace. Naše profesionálky – hlavně Sára Kousková – o sobě daly vědět na profi Tour. I chlapi Filip Mrůzek s Petrem Hrubým se zařadili do standardu. Věříme, že to bude pokračovat a snad jsme udělali dost pro to, aby jejich výsledky byly vidět. Snažíme se médiím nabízet sportovní i jiné materiály, ve kterých se hovoří o zdravotních i rodinných benefitech, kterého golf má. A jestli už to přináší výsledky? Na to je brzy, ale vidět jsme.
Úspěchy jste sám vyjmenoval, český golf prožívá do určité míry zlaté období, přesto… Zázračný mladík typu Tigera Woodse nebo Roryho McIlroye by ho vystřelil ještě do úplně jiné dimenze, že?
Golf je nevděčný v tom, že objevení zázračných je skutečně historická kuriozita. Sám jsem profesí novinář, vzestup Tigera Woodse jsem sledoval od prapočátků, dokonce jsem se osobně setkal s jeho trenérem, který ho zažil jako malé dítě v Kalifornii. Takové osobnosti se vyskytují minimálně, ale vychází z podhoubí. Pokud v Čechách bude dostatečný příliv mladých hráčů, existuje šance, že se mezi nimi objeví zlaté zrnko. Filip Jakubčík je třeba mimořádný talent a pokud se zprofesionalizuje, mohl by být jedním z top hráčů, ale je to běh na dlouho trať. Nikdy neodhadnete, jestli nenastane nějaký problém. Ale abych odpověděl… pokud by se povedlo najít zázračné dítě, které se dostane na vrchol pyramidy, byl by to pro všechno naše snažení nepochybně obrovský bonus.
Na hrách v Riu se golf po víc než stoleté pauze vrátil na olympiádu, v Los Angeles přibude i soutěž mixů. Jak důležitá věc to je?
Určitou roli to, že je golf olympijským sportem, pochopitelně hraje. Jde o potvrzení, že náš sport baví obrovské množství lidí po celém světě a tenhle vývoj jen reprezentuje jeho sílu, dotváří tím určitý obraz. Jsme za to rádi a věřím, že v Los Angeles budeme mít své zástupce.
S čím na konci vašeho čtyřletého volebního cyklu budete spokojený?
Máme některé cíle, které ani snad nechci říkat nahlas, aby to nevypadalo příliš domýšlivě. Ale rozhodně bychom chtěli na českou půdu dostat jeden z mimořádně velkých amatérských turnajů, což je evropský šampionát mužů, kde vyhrál Jakubčík. Doteď se to v Čechách nepovedlo a my pro to uděláme maximum. A rád bych viděl, že se nám povedlo dodat do evropského a světového golfu víc hráčů a hráček, slavných jmen.