Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

Matěj Tomíček
  9:00
Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi, komentoval ho v televizi. Teď je mužem číslo 1 s jasnou vizí. Chce, aby jeho sport získal zase o něco lidštější tvář.
Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

„Pořád se setkáváme s tím, že je golf vnímám jako sport, který není pro každého, který si nemůže každý dovolit. Snažíme se tu vizi nabourat,“ prozradil v Galerii Golf Hostivař.

Pochopitelně mu k tomu pomáhají i dobré výsledky českých hráčů a hráček v čele se Sárou Kouskovou, Filipem Mrůzkem, Petrem Hrubým nebo Filipem Jakubčíkem.

„Po letech, kdy jsme se radovali ze skromných úspěchů, naši profesionálové i amatéři dosahují zásadních milníků. Byli bychom rádi, kdyby o nich golfová i negolfová veřejnost věděla co nejvíc,“ má jasno.

I proto se snaží golf propagovat, jak to jen jde.

Příklad?

Třeba na 1. srpna je v plánu Den českého golfu, kdy bude Česká televize celý den vysílat útržky ze závěrečného dne republikového mistrovství na rány z Karlštejna.

Petře, ve funkci jste už rok a měsíc. Jak to uteklo?
Rychle, možná skoro až moc rychle, byl to docela bouřlivý rok.

V čem hlavně?
Když loni probíhala předvolební kampaň, bylo potřeba lidem sdělit nějakou představu, co se stane, když toho konkrétního kandidáta zvolí. A téma, na které zástupci klubů slyšeli, byla větší propagace našeho sportu golfové a především negolfové veřejnosti. My totiž pořád zápasíme s tím, že se na golf mnozí dívají skrz prsty a vnímají, že nejde úplně o sport pro ně, pro širokou veřejnost.

Pořád se tímhle pohledem perete? Odkud se vlastně vzal?
Já ani nevím, jak se vypěstoval. Možná dlouhodobou neznalostí lidí, kteří o golfu mluví a chovají se jinak, než bychom si přáli. My se snažíme apelovat na to, že jde o rodinný sport. O sport, který se dá provozovat i za komfortních ekonomických podmínek. O sport, kde se maže fyzický rozdíl, proto může propojit prarodiče s vnuky a vnučkami. O sport, který lidé po světě vnímají jako zdravý, protože se pohybujete na čerstvém vzduchu.

Spousta benefitů.
A byla chyba, že se lidem víc nepropagovaly, nezdůrazňovaly. Česká golfová federace je pochopitelně garantem sportovního golfu – musíme vychovávat hráče od počátků, garantovat jim určité zacházení a podmínky, aby mohli růst v úspěšné amatéry, profesionály. Zároveň ale golf musíme propagovat široké veřejnosti. Snažíme se, aby ho hrálo co nejvíc lidí, aby jejich počet rostl a rostl.

A ono se to vlastně děje. Před takovými 30 lety byla základna o dost menší, ne?
To se vůbec nedá srovnat. Pamatuju si, že když jsem s golfem začínal, tak před 35 lety bylo kolem dvou tisíc registrovaných hráčů, dneska je to přes 50 tisíc. Mluvilo se i o tom, že bychom chtěli dosáhnout na 100 tisíc, ale to už je poměrně nereálné. Kdysi šlo navíc i o logistický problém.

V Česku nebylo tolik hřišť.
Právě. Když chtěl někdo hrát golf, musel ujet desítky, někdy až stovky kilometrů. Dneska vezmete mapu Česka, kamkoliv zabodnete kružítko a v okruhu 30 kilometrů, což je komfortní půlhodinka jízdy, najdete areál, kde se dá hrát. A co je velmi podstatné – nejedná se jen o velká luxusní, ne úplně pocitově přístupná hřiště. Jsou i malá šestijamková, devítijamková a podobně. Když si odbydete tu elementární část golfové dráhy, máte pak možnost se pořád posouvat, užívat si většího komfortu, kvality.

Je podle vás stále přetrvávající obraz golfu jako nedostupného sportu největší problém?
Víte, mám rád jednu formulaci, kterou používá můj kolega: Golf může hrát každý, ale není to sport pro každého. Ale to je filozofická debata. Je to sport, který má poměrně komplikovaná pravidla, vyznačuje se velkou etikou i etiketou. Musíte ho poznat, pochopit podstatu a pokud vám konvenuje, je to sport pro vás.

Což někdy může být ošidné, než se do něj člověk „zažere“.
Uznávám, že může. Na druhou stranu, v tomhle nám občas média udělala medvědí službu. Když scénárista neví kudy kam a chce naznačit, že je někdo charakterově narušený a že se na plátně odehrává cosi pochybného, často se to děje na golfovém hřišti, případně v kanceláři stojí golfové hole… Přitom kdyby tomu víc rozuměl, věděl by, že golf se hraje bez rozhodčího. Je to sport gentlemanů, kde sám dbáte na to, abyste maximálně dodržoval pravidla, která jsou velice striktní, nekompromisní. Charakternost má u nás obrovskou hodnotu. Ta nevůle ke golfu ze strany veřejnosti do jisté míry určitě pramení z toho, že o našem sportu ví málo. Kdyby věděla víc, dívala by se na něj jinou optikou. A to se snažíme změnit.

Jak se vám to za ten rok a měsíc ve funkci povedlo?
Na data je brzo, ale udělalo se hodně. Bezprostředně po volbách a jsme se dohodli s Českou televizí, která loni pokryla všechny podstatné akce. Loňský rok byl navíc z hlediska úspěchů mimořádný. Filip Jakubčík vyhrál amatérský evropský šampionát, chlapci do 18 let byli zlatí na Kaskádě v důležité týmové soutěži evropské asociace. Naše profesionálky – hlavně Sára Kousková – o sobě daly vědět na profi Tour. I chlapi Filip Mrůzek s Petrem Hrubým se zařadili do standardu. Věříme, že to bude pokračovat a snad jsme udělali dost pro to, aby jejich výsledky byly vidět. Snažíme se médiím nabízet sportovní i jiné materiály, ve kterých se hovoří o zdravotních i rodinných benefitech, kterého golf má. A jestli už to přináší výsledky? Na to je brzy, ale vidět jsme.

Úspěchy jste sám vyjmenoval, český golf prožívá do určité míry zlaté období, přesto… Zázračný mladík typu Tigera Woodse nebo Roryho McIlroye by ho vystřelil ještě do úplně jiné dimenze, že?
Golf je nevděčný v tom, že objevení zázračných je skutečně historická kuriozita. Sám jsem profesí novinář, vzestup Tigera Woodse jsem sledoval od prapočátků, dokonce jsem se osobně setkal s jeho trenérem, který ho zažil jako malé dítě v Kalifornii. Takové osobnosti se vyskytují minimálně, ale vychází z podhoubí. Pokud v Čechách bude dostatečný příliv mladých hráčů, existuje šance, že se mezi nimi objeví zlaté zrnko. Filip Jakubčík je třeba mimořádný talent a pokud se zprofesionalizuje, mohl by být jedním z top hráčů, ale je to běh na dlouho trať. Nikdy neodhadnete, jestli nenastane nějaký problém. Ale abych odpověděl… pokud by se povedlo najít zázračné dítě, které se dostane na vrchol pyramidy, byl by to pro všechno naše snažení nepochybně obrovský bonus.

Na hrách v Riu se golf po víc než stoleté pauze vrátil na olympiádu, v Los Angeles přibude i soutěž mixů. Jak důležitá věc to je?
Určitou roli to, že je golf olympijským sportem, pochopitelně hraje. Jde o potvrzení, že náš sport baví obrovské množství lidí po celém světě a tenhle vývoj jen reprezentuje jeho sílu, dotváří tím určitý obraz. Jsme za to rádi a věřím, že v Los Angeles budeme mít své zástupce.

S čím na konci vašeho čtyřletého volebního cyklu budete spokojený?
Máme některé cíle, které ani snad nechci říkat nahlas, aby to nevypadalo příliš domýšlivě. Ale rozhodně bychom chtěli na českou půdu dostat jeden z mimořádně velkých amatérských turnajů, což je evropský šampionát mužů, kde vyhrál Jakubčík. Doteď se to v Čechách nepovedlo a my pro to uděláme maximum. A rád bych viděl, že se nám povedlo dodat do evropského a světového golfu víc hráčů a hráček, slavných jmen.

Nejen dokonalé fotky. Atletka Schmidtová přiblížila realitu, fanoušci ji chválí

Alica Schmidtová, Berlín, 2024

Alica Schmidtová ví, jak oslovit své fanoušky. Německá atletka a influencerka, která bývá označována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa, se na svém Instagramu podělila o neobvyklý příspěvek....

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Na Slovensku začalo hokejové mistrovství světa hráčů do 18 let. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých hokejových hvězd...

KVÍZ: Sledujete cyklistiku? Poznejte známé závodníky podle fotky

Tadej Pogačar kontroluje pozici Wouta van Aerta během závodu Paříž-Roubaix,

Přestože když slezou z kola, jsou jasně rozeznatelní, v závodě mají s rozpoznáním jednotlivých cyklistů problém i někteří experti. Helmy, brýle, jednotné týmové barvy – to vše jejich identifikaci...

Strýcová zvládla na Bostonském maratonu osobák. Běželi i Clintonová a Chára

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí večer vyjímaly i...

Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí...

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

S Duklou ovládl 1. ligu, v Jihlavě hraje i o MS. Beránek: Vzpomínky se mi hned vybaví

Český útočník Ondřej Beránek si kryje puk před finským obráncem Mikkem...

Rodina a kamarádi ho zasypali žádostmi o lístky, které z předprodeje zmizely za pár minut. Hokejový útočník Ondřej Beránek je na Vysočině doma a v páteční odvetě proti Rakousku bude pod drobnohledem.

24. dubna 2026  9:17

Český Woods? Historická kuriozita. Ale šance na zlaté zrnko je, říká Uhlík

Petr Uhlík, prezident České golfové federace.

Před rokem a měsícem se stal novým prezidentem České golfové federace. Přitom kolem golfu se Petr Uhlík pohybuje přes 40 let – hraje ho, šéfuje hřišti na Konopišti, předsedal kontrolní komisi,...

24. dubna 2026

Atlanta znovu zdolala Knicks o bod, Toronto ukončilo nelichotivou sérii

Pivot Onyeka Okongwu z Atlanty zakončuje během zápasu proti New York Knicks.

Necelých 13 sekund zbývalo do konce poslední čtvrtiny, když C. J. McCollum trefil rozhodující střelu z odskoku a zařídil basketbalistům Atlanty vítězství 109:108 nad New Yorkem. V sérii prvního kola...

24. dubna 2026  8:48

Spor o místa pro liberecké fandy. Slovan o podmínkách Jablonce: Byly nestandardní

Momentka z podještědského derby mezi Libercem a Jabloncem.

Mezi fotbalovými týmy Jablonce a Liberce to před sobotním ligovým derby vře. Příčinou jsou místa pro liberecké fanoušky na jabloneckém stadionu. „Jako klub chceme zareagovat na výrazně zkreslené...

24. dubna 2026  8:16

Pištěk: Držíme hlavy v klidu, víme, co má Jihlava za sebou. Doma baráž ukončíme

David Kaše a Nicolas Hlava slaví vedení na ledě Jihlavy.

Byl to jen jeden výpadek favorita, nebo se baráž o hokejovou extraligu ještě může zdramatizovat? Hokejový Litvínov je po čtyřech letech prvním týmem z nejvyšší soutěže, který nemá jistou záchranu po...

24. dubna 2026  8:09

Syn řezníka, co zářil za volantem. Kresta slaví jubileum, připomeňte si jeho kariéru

Automobilový závodník Roman Kresta. (duben 2026)

Roman Kresta, jediný český jezdec působící v zahraničním továrním týmu v rally, slaví 50. narozeniny. Prohlédněte si na unikátních fotografiích jeho mimořádnou kariérou, kterou provázely velké...

24. dubna 2026

Nečas je krok od postupu, pro Pastrňáka se Zachou se situace komplikuje

Český útočník Martin Nečas se raduje s Nathanem MacKinnonem (vlevo) a Calem...

Stejně jako o den dříve hokejisté Philadelphie slavili třetí výhry v sérii play off NHL rovněž hráči Colorada a Caroliny. Vítěz základní části s Martinem Nečasem v sestavě dobyl led Los Angeles 4:2...

24. dubna 2026  7:15,  aktualizováno  7:59

Sedmý obránce jako hrdina. Na ledě byl přes dvě minuty, přesto Musil rozhodl

Pardubický útočník Roman Červenka se snaží ujet třineckému obránci Davidu...

Obránce David Musil, který se zjevil před brankářem Malcolmem Subbanem, rozhodl čtvrté finálové utkání extraligy mezi třineckými Oceláři a Dynamem Pardubice. Před svojí trefou přitom Musil z pozice...

24. dubna 2026

Nejlepší na světě. Čeští brankáři táhnou týmy v NHL, opora by se hodila i Rulíkovi

Premium
Dan Vladař (80) v dresu Philadelphia Flyers

Je to naprostý unikát. Ačkoliv v poli byste napočítali jen šest hokejistů, v brance Češi světové velmoci porážejí. Ve svých týmech mají navíc naprosto stěžejní pozici, kluby je k udržení nadějí na...

24. dubna 2026

Fandové, pozor. Hrozí porušení soukromí i zadržení, varují organizace před MS

Prezident světového fotbalu Gianni Infantino přivezl americkému prezidentu...

Více než 120 amerických lidskoprávních organizací ve Spojených státech v souvislosti s blížícím se mistrovství světa ve fotbale varovalo, že cizincům během jejich návštěvy USA hrozí, že budou vážně...

23. dubna 2026  22:05

Z Třince bez výhry? Špatní z toho nejsme. Sedlák před vítězným gólem schytal ránu

Rozhodčí od sebe roztrhává pardubického Lukáše Sedláka a třineckého Patrika...

Několikrát během utkání zůstal ležet na ledě. Třinečtí fanoušci mu spílali, ale vždy se zvedl a hrál dál. Pardubický útočník Lukáš Sedlák byl u obou gólů svého týmu, první dal a na druhý nahrával...

23. dubna 2026  21:53

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

23. dubna 2026  21:46

