Macková zazářila v Soulu, po prvním kole vede turnaj evropského golfového okruhu

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Prahy v Koreji vykročila ideálně za životním výsledkem, jejím maximem na Ladies European Tour je zatím osmá příčka z únorového turnaje v australském Wollongongu.
Macková předvedla životní kolo, hřiště obešla na 65 ran. Vstoupila do něj z druhé devítky a na třech jamkách zahrála birdie. Na první devítce pak ušetřila ránu pod par ještě na jiných čtyřech jamkách a osamostatnila se v čele. O druhé místo se dělí se skóre -5 čtyři soupeřky a mezi nimi je i pátá hráčka světového žebříčku Japonka Miju Jamašitaová.
„Byl to moc fajn den. Hlavně po tom, co jsem přes léto nehrála vůbec dobře a vždycky mi něco chybělo k nějakému dobrému výkonu,“ řekla Macková v rozhovoru pro LET. „Teď vidím, že práce, kterou do toho dávám, se začíná někde ukazovat, takže jsem ráda, že to klaplo. Budu se soustředit ránu po ráně a den po dni,“ dodala.
Těsně za první desítkou zaostává Sára Kousková, která z evropského okruhu už dva triumfy má. O 11. pozici se dělí se skóre -3. Tereza Kazár Melecká má na kontě ránu nad par a figuruje na dělném 54. místě, o úder více potřebovala průběžně devětašedesátá Jana Melichová.