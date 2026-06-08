Nelly Kordová je definitivně zpět. Ovládla i US Open, druhý major za sebou

Česká amatérka Veronika Kedroňová, která si start vybojovala v kvalifikaci, neprošla při premiéře na golfovém majoru cutem. Od postupu do víkendových kol ji dělilo pět ran a se skóre +9 byla klasifikována na 113. místě.
Sedmadvacetiletá Američanka Kordová, která vloni skončila na US Open druhá, zahrála rozhodující birdie na 17. jamce a ujala se vedení o jednu ránu před trojicí soupeřek. Na osmnáctce pak uhájila po druhém puttu se štěstím par a zvítězila se skóre -8. O druhé místo se s odstupem jedné rány podělily Gaby Lópezová z Mexika a Angličanka Charley Hullová.
Dcera českého tenisty Petra Kordy po loňském roce bez vítězství pokračuje ve vydařeném vstupu do sezony. V prvních sedmi startech slavila tři vítězství a přidala tři druhá místa.
US Open v Pacific Palisades
Turnaj žen kategorie major (par 71, dotace 12,5 milionu dolarů)
1. N. Kordová (USA) 276 (73+67+67+69), 2. Hullová (Angl.) 277 (73+72+65+67) a Lópezová (Mex.) 277 (68+71+70+68), 4. Čchon In-ki 278 (71+68+69+70), 5. Kim Si-jong (obě Korea) 279 (67+72+68+72), 6. Hataokaová (Jap.) 281 (69+72+68+72) a Romerová (USA) 281 (73+70+70+68), ...cutem neprošla 113. Kedroňová (ČR) 151 (77+74)