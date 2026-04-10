O vedení na golfovém Masters se po prvním kole dělí Burns a obhájce McIlroy

Po prvním kole jsou v čele golfového Masters v Augustě ve Spojených státech obhájce titulu Rory McIlroy ze Severního Irska a domácí Sam Burns. Do úvodního majoru sezony PGA shodně vstoupili 67 ranami.

Rory McIlroy během prvního kola golfového Masters v Augustě | foto: AP

„Když už jste tady jednou vyhráli, tak je snazší na to navázat. Můžu hrát v klidu, protože vím, že mám na to, abych se na konci oblékl do zeleného saka,“ řekl McIlroy, který zahrál své nejlepší první kolo na Masters za posledních 15 let.

Šestatřicetiletý McIlroy, který na majorech celkem získal pět titulů, se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo slavnému Američanovi Tigeru Woodsovi v letech 2001 a 2002.

Burns si 67 ranami vylepšil osobní rekord na Masters, kde jeho nejlepším kolem bylo 68 úderů na úvod turnaje v roce 2023. „Ale na tyhle věci nemůžete teď myslet. To není dobrá cesta. Prostě musím odevzdat maximum a přijmout, jak to dopadne,“ uvedl.

O třetí místo se po prvním kole s 69 ranami dělí domácí šampion z roku 2018 Patrick Reed, jeho krajan Kurt Kitayama a Australan Jason Day. O další ránu zpět je pětice hráčů včetně dvojnásobného vítěze Masters Američana Scottieho Schefflera.

Masters, turnaj kategorie major v Augustě v USA

(par 72, dotace 21 milionů dolarů)

Po 1. kole: 1. Burns (USA) a McIlroy (Sev. Ir.) oba 67, 3. Day (Austr.), Kitayama a Reed (oba USA) všichni 69, 6. Lowry (Ir.), Rose (Angl.), Schauffele, Scheffler (oba USA) všichni 70.

Nové venkovní dresy pro MS ve fotbale 2026. Které týmy překvapily?

Venkovní dresy MS ve fotbale 2026

Fotbalové reprezentace postupně představují nové venkovní dresy pro nadcházející období, včetně letošního světového šampionátu. Designéři přitom rozhodně nešetří fantazií a vedle tradičních pojetí...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Majitel Ústí k reprezentaci: Za postup vám daruji moderátorku. Nároďák už svoji má

Sabina Jakšová (vpravo), moderátorka ústeckého fotbalového Viagemu.

Česká fotbalová reprezentace je po emotivním postupu na mistrovství světa zaplavená gratulacemi, ta nejbizarnější přišla možná očekávaně z ústeckého klubu. Jeho majitel Přemysl Kubáň za nečekaný...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich cestu

Tito čeští sportovci po zimní sezoně ukončili kariéru. Připomeňte si jejich...

Po zimní sezoně se s vrcholovým sportem rozloučila řada českých reprezentantů. Někteří odcházejí po letech na absolutní špičce, jiní uzavírají své kariéry po méně nápadné, ale neméně náročné cestě....

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Jan Eberle na tréninku Litoměřic.

Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil...

10. dubna 2026  8:42

Nečas zazářil třemi body, brankáři Dobeš, Dostál a Vejmelka slavili výhry

Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary.

Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL z Čechů nejvíce zazářil Martin Nečas, jenž třemi zápisy (1+2) zařídil výhru Colorada 3:1 nad Calgary a zlepšil se na průběžných 98 bodů v sezoně....

10. dubna 2026  6:27,  aktualizováno  8:17

Klidnou sílu střídá živel. Strýcová očekává dojetí, cení si Pálových rad: Pořád se učím

Kapitánka Barbora Strýcová na tréninku českých tenistek před utkáním BJK Cupu...

Vlasy si svázala nahoru, klid si dodávala žvýkačkou. Ale že by Barborou Strýcovou v nové roli nervozita cloumala? „Cítím se fajn,“ prohodí. Nehrající kapitánka českých tenistek si premiéru odbývá v...

10. dubna 2026

Billie Jean King Cup 2026: program kvalifikace, český tým, výsledky

Los zápasů Billie Jean King Cupu mezi Švýcarskem a Českem.

České tenistky čeká kvalifikace Billie Jean King Cupu 2026. V Bielu se 10. a 11. dubna utkají s domácím Švýcarskem. V našem přehledu najdete program zápasů, výsledky i informace o tom, kde bitvu o...

10. dubna 2026  5:59

Deset minut navrch a další novinky. Expert Kureš popisuje, jak se v létě změní fotbal

Premium
Sudí Glenn Nyberg nařizuje penaltu pro český tým v utkání s Irskem.

Nekonečné prodlevy při vhazování, pomalé střídání nebo otálení brankářů. Novinky od Mezinárodní pravidlové komise (IFAB) fotbal od letošního mistrovství světa výrazně zrychlí, což na turnaji ve...

10. dubna 2026

Vallecano pomáhá českému koeficientu, Šín sledoval prohru Alkmaaru z lavičky

Obránce Vallecana Florian Lejeune (uprostřed) slaví s domácími fanoušky gól do...

Fotbalisté Vallecana porazili v prvním čtvrtfinálovém utkání Konferenční ligy AEK Atény 3:0. Aténský klub je posledním pohárovým zástupcem Řecka, které by ještě mohlo ohrozit Česko na 10. místě v...

9. dubna 2026  21:12,  aktualizováno  23:34

Watkins dvěma góly srazil Boloňu, Porto si v Evropské lize dalo kuriózní vlastňák

Ollie Watkins z Aston Villy slaví gól proti Boloně.

Fotbalisté Boloně v úvodním utkání čtvrtfinále Evropské ligy podlehli na svém hřišti 1:3 Aston Ville. Freiburg si doma poradil 3:0 se Celtou Vigo, Nottingham remizoval 1:1 v Portu. Odvety jsou na...

9. dubna 2026  23:15

Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Jaromír Bohačík z Nymburka zakončuje v zápase s ústeckou Slunetou.

Po úterním vyřazení ve čtvrtfinále Ligy mistrů s Rytasem Vilnius zvládli basketbalisté Nymburka ligovou dohrávku proti Ústí nad Labem. Už jistý vítěz dlouhodobé části nejvyšší soutěže doma vyhrál...

9. dubna 2026  20:03,  aktualizováno  21:49

Mám v sobě pocit, že Zbrojovce něco dlužím, říká brněnský univerzál Granečný

Univerzál Denis Granečný aktuálně na děkovačkách působí velmi vděčně. Zažívá...

Na jihu Moravy kroutí už čtvrtým rokem a zažil hlavně pády. Konec majitele, sestup i druholigové trápení. Kolem Denise Granečného se změnilo téměř vše, zůstalo jen jméno Zbrojovka Brno a věrní...

9. dubna 2026  20:58

Bencicová se pod tlakem nehroutí, na české tenistky si věří: Vím, jak na ně hrát

Belinda Bencicová během semifinále Turnaje Billie Jean Kingové

Její portrét visí jak zvenku haly, tak přímo nad hlavním kurtem švýcarského národního tenisového centra v Bielu. Hned vedle Rogera Federera. Belinda Bencicová je v podhůří Alp sportovní superhvězdou....

9. dubna 2026  20:15

České házenkářky se favoritkám z Dánska vyrovnaly až po půli, vynikla Desortová

Dánská házenkářka Julie Mathiesen Scaglioneová se probíjí mezi Češkami.

České házenkářky v předposledním z šesti utkání skupiny Euro Cupu podlehly v Praze favorizovanému Dánsku 20:30. Svěřenkyně Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy ztratily zápas s úřadujícími vicemistryněmi...

9. dubna 2026  19:32,  aktualizováno  20:14

