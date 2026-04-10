O vedení na golfovém Masters se po prvním kole dělí Burns a obhájce McIlroy

„Když už jste tady jednou vyhráli, tak je snazší na to navázat. Můžu hrát v klidu, protože vím, že mám na to, abych se na konci oblékl do zeleného saka,“ řekl McIlroy, který zahrál své nejlepší první kolo na Masters za posledních 15 let.
Šestatřicetiletý McIlroy, který na majorech celkem získal pět titulů, se může stát teprve čtvrtým golfistou, který na Masters obhájí triumf. Naposledy se to povedlo slavnému Američanovi Tigeru Woodsovi v letech 2001 a 2002.
Burns si 67 ranami vylepšil osobní rekord na Masters, kde jeho nejlepším kolem bylo 68 úderů na úvod turnaje v roce 2023. „Ale na tyhle věci nemůžete teď myslet. To není dobrá cesta. Prostě musím odevzdat maximum a přijmout, jak to dopadne,“ uvedl.
O třetí místo se po prvním kole s 69 ranami dělí domácí šampion z roku 2018 Patrick Reed, jeho krajan Kurt Kitayama a Australan Jason Day. O další ránu zpět je pětice hráčů včetně dvojnásobného vítěze Masters Američana Scottieho Schefflera.
Masters, turnaj kategorie major v Augustě v USA
(par 72, dotace 21 milionů dolarů)
Po 1. kole: 1. Burns (USA) a McIlroy (Sev. Ir.) oba 67, 3. Day (Austr.), Kitayama a Reed (oba USA) všichni 69, 6. Lowry (Ir.), Rose (Angl.), Schauffele, Scheffler (oba USA) všichni 70.