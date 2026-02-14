Kousková na úvod sezony LET skončila v Rijádu na 51. místě, z Češek byla nejvýše

Kouskové se ve čtyřdenní soutěži povedlo nejlépe závěrečné kolo, ve kterém v sobotu zahrála 68 ran. V předchozích dnech se nedostala pod 71, byť jen v pátek nesplnila o ránu normu hřiště stanovenou na 72. V konečném hodnocení zaostala o 14 úderů za vítěznou Angličankou Charley Hullovou. Světová pětka si připsala na nejvyšší evropské tour pátý triumf.
Kousková je opět nejlepší českou golfistkou, poprvé vyhrál Hrubý
„Byla tu velká konkurence, takže umístění není tak vysoko, jak bych si přála. Ale bylo skvělé se hned na začátku sezony srovnat s těmi nejlepšími. Turnaj ukázal spoustu věcí, které je potřeba ještě dočistit a dobrousit, aby hra byla stabilní, konzistentní a precizní. Jako test na start sezony to bylo výborné,“ uvedla Kousková v tiskové zprávě.
Radost měla zejména z povedeného závěru. „Na posledních třech jamkách mi tam spadly tři birdie, v průběhu kola se mi povedlo zahrát i eagle. Bylo to moc příjemné kolo,“ konstatovala.
Výkony Melichové na Saudi Ladies International, kde se hrálo o podíly na dotaci ve výši 4,5 milionu dolarů, měly naopak sestupnou tendenci a v závěrečném kole potřebovala 76 ran. Za Kouskovou celkově zaostala o osm úderů.
Golfový turnaj Ladies European Tour v Rijádu
(par 72, dotace 4,5 milionu dolarů)
1. Hullová (Angl.) 269 (70+67+67+65), 2. Iwaiová (Jap.) 270 (69+67+67+67) a Alexanderová (JAR) 67+67+68+68), 4. Cigandaová (Šp.) 271 (67+68+68+68) a Čche Hje-čin (Korea) 271 (64+72+65+70), ...51. Kousková 283 (71+71+73+68), 63. Melichová 291 (70+72+73+76), cutem neprošla 84. Davidson Spilková (všechny ČR) 145 (73+72).