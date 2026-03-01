Macková se v turnaji, který na začátku ovlivnilo deštivé počasí, neustále zlepšovala. Na úvod obešla hřiště v paru (71), v dalších dvou kolech vždy ubrala z předchozího výkonu dvě rány a ve finálovém dni jí stačilo 66 úderů - zahrála šest birdie a jediné bogey.
Při dvanáctém startu na LET a svém prvním v sezoně zaostala Macková s celkovým skóre -11 za vítězkou o pět ran, o osmé místo se s ní podělilo sedm hráček.
„Upřímně jsem to úplně nečekala. Chtěla jsem sezonu začít jednoduše, projít cutem a rozehrát se. Tohle je příjemné překvapení,“ uvedla Macková v tiskové zprávě. „Věděla jsem, že hru mám dobrou a že se o ni můžu opřít. Hrála jsem tam, kde byl prostor, minimalizovala chyby a šla si trpělivě pro šance,“ pochvalovala si.
České jedničce Kouskové se nadstandardně povedlo jen druhé kolo v pátek, kdy musela kvůli předchozí nepřízni počasí stejně jako Macková odehrát 36 jamek v jediném dnu. Na závěr naplnila normu hřiště a v paru zakončila i celý turnaj. Umístěním na začátku šesté desítky přesně zopakovala výsledek z úvodního turnaje v Rijádu.
„Hezky to ukázalo, na čem je ještě potřeba zapracovat, co doladit a co si víc pohlídat. Zároveň to potvrdilo, že ty dobré věci fungují. Jen je potřeba je držet stabilněji,“ konstatovala Kousková.
Golfový turnaj Ladies European Tour
Wollongong, Austrálie: par 71, dotace 600 000 australských dolarů
1. Laisneová (Fr.) 268 (72+67+64+65), 2. Angurasaraníová (Thajh.) 269 (70+71+62+66) a O Su-min (Korea) 269 (71+66+66+66), ...8. Macková 273 (71+69+67+66), 51. Kousková 284 (75+64+74+71), cutem neprošla 97. Davidson Spilková (všechny ČR) 147 (71+76).