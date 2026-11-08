Kousková o další pódium přišla. V Šen-čenu na závěr klesla na deváté místo

Osmá žena sezonního žebříčku Order of Merit začala turnaj v Číně výkonem 69, který v následujících dvou dnech ještě o ránu vylepšila.
V neděli ale na třech jamkách nedokázala splnit normu, na čtyřparové čtyřce, kterou v úvodním kole zvládla na dvě rány, tentokrát potřebovala dokonce šest úderů, a jen díky čtyřem birdie nakonec kolo obešla v paru 73.
Česká jednička i na třetím asijském turnaji vybojovala umístění v první desítce. V Soulu byla Kousková v říjnu druhá a v Dillí obsadila před dvěma týdny čtvrté místo.
Další české golfistky v Číně cutem neprošly. Jana Melichová obsadila 68. místo, Patricie Macková skončila na 94. příčce. Pro obě to znamená ztrátu plné katy na příští sezonu LET.
Ladies European Tour v Šen-čenu v Číně
par 73, dotace 2 miliony dolarů
1. Peláezová (Šp.) 272 (69+66+73+64), 2. Rhodesová 275 (67+68+69+71), 3. Heathová (obě Angl.) 276 (65+70+68+73), Čou Š’-jüan 276 (69+66+72+69), Ceng Li-čchi 276 (65+69+73+69), Liou Žuej-sin (všechny Čína) 276 (68+69+70+69) a Sobrónová (Šp.) 276 (68+67+68+73), 9. Kousková 278 (69+68+68+73), ...cutem neprošly 68. Melichová 146 (78+68), 94. Macková (všechny ČR) 149 (75+74).