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Kousková o další pódium přišla. V Šen-čenu na závěr klesla na deváté místo

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  12:48
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Sára Kousková při puttování na finálové 18. jamce na British Open. | foto: Profimedia.cz

Golfistce Sáře Kouskové se na turnaji Ladies European Tour v Šen-čenu útok na pódiové umístění nevydařil. Po nepovedeném finálovém kole, v němž nedokázala navázat na výkony z předchozích dní a hřiště obešla v paru, klesla ve vyrovnaném pořadí ze čtvrté příčky na devátou s celkovým skóre -14. Za vítěznou Španělkou Anou Peláezovou zaostala o šest ran. Od početné skupiny na třetím místě ji dělily dvě rány.

Osmá žena sezonního žebříčku Order of Merit začala turnaj v Číně výkonem 69, který v následujících dvou dnech ještě o ránu vylepšila.

V neděli ale na třech jamkách nedokázala splnit normu, na čtyřparové čtyřce, kterou v úvodním kole zvládla na dvě rány, tentokrát potřebovala dokonce šest úderů, a jen díky čtyřem birdie nakonec kolo obešla v paru 73.

Česká jednička i na třetím asijském turnaji vybojovala umístění v první desítce. V Soulu byla Kousková v říjnu druhá a v Dillí obsadila před dvěma týdny čtvrté místo.

Další české golfistky v Číně cutem neprošly. Jana Melichová obsadila 68. místo, Patricie Macková skončila na 94. příčce. Pro obě to znamená ztrátu plné katy na příští sezonu LET.

Ladies European Tour v Šen-čenu v Číně

par 73, dotace 2 miliony dolarů

1. Peláezová (Šp.) 272 (69+66+73+64), 2. Rhodesová 275 (67+68+69+71), 3. Heathová (obě Angl.) 276 (65+70+68+73), Čou Š’-jüan 276 (69+66+72+69), Ceng Li-čchi 276 (65+69+73+69), Liou Žuej-sin (všechny Čína) 276 (68+69+70+69) a Sobrónová (Šp.) 276 (68+67+68+73), 9. Kousková 278 (69+68+68+73), ...cutem neprošly 68. Melichová 146 (78+68), 94. Macková (všechny ČR) 149 (75+74).

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Neapol vs. LazioFotbal - 11. kolo - 8. 11. 2026:Neapol vs. Lazio //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 3.90
  • 1.70
Teplice vs. PardubiceFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Teplice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.60
  • 2.50
Česko vs. ŠvýcarskoHokej - Euro Hockey Tour - 8. 11. 2026:Česko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
8. 11. 13:30
  • 2.06
  • 4.18
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Slavia vs. Artis BrnoFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Slavia vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 1.16
  • 8.17
  • 18.10
Jablonec vs. Ml. BoleslavFotbal - 14. kolo - 8. 11. 2026:Jablonec vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 2.03
  • 3.71
  • 3.54
Sunderland vs. ChelseaFotbal - 10. kolo - 8. 11. 2026:Sunderland vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
8. 11. 15:00
  • 4.02
  • 3.84
  • 1.93
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