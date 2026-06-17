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Golfová elita míří do Česka. V Berouně se chystají na Czech Ladies Open

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  11:30
Příští týden od pátku do neděle se můžou čeští golfoví nadšenci těšit na špičkové světové golfistky, které se představí na turnaji Tipsport Czech Ladies Open. Akci, která je součástí série Ladies European Tour, pořádá Royal Beroun Golf Club a nevynechá ji žádná z předních českých hráček.

Momentka z loňského turnaje v Berouně. | foto: Czech Ladies Open

Na turnaji s prize money 350 000 eur se představí celkem deset domácích golfistek. Sára Kousková obhajuje loňské 13. místo a momentálně se pyšní skvělou formou – během května skončila na turnajích LET dvakrát v top desítce.

Vedle Kouskové do Berouna dorazí také Jana Melichová, Kristýna Napoleaová, Tereza Zapletal Koželuhová, Lucie Váchová, Kateřina Smolíková, Patricie Macková a Tereza Melecká. Zbylá dvě jména budou upřesněna v týdnu před turnajem.

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Současná lídryně žebříčku LET Casandra Alexanderová z Jihoafrické republiky berounský turnaj vynechá – přitom by zde obhajovala vítězství, což je zároveň její dosud jediný triumf v seriálu LET.

Favoritkami tak budou Francouzka Agathe Laisneová a Australanka Kelsey Bennettová, neboli druhá a třetí žena evropského žebříčku. Zároveň se v Berouně představí několik bývalých vítězek, například Indka Diksha Dagarová nebo Španělka Marta Martínová.

Celkem se do Berouna sjede 132 hráček. První kolo startuje v pátek 26. června už v 7:30 a program trvá až do půl sedmé večer, v sobotu je rozvrh identický. Závěrečné kolo začíná v neděli 28. června v osm ráno a o vítězce by mělo být jasno před čtvrtou hodinou odpolední.

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  • 3.96
  • -
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