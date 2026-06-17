Golfová elita míří do Česka. V Berouně se chystají na Czech Ladies Open

Na turnaji s prize money 350 000 eur se představí celkem deset domácích golfistek. Sára Kousková obhajuje loňské 13. místo a momentálně se pyšní skvělou formou – během května skončila na turnajích LET dvakrát v top desítce.
Vedle Kouskové do Berouna dorazí také Jana Melichová, Kristýna Napoleaová, Tereza Zapletal Koželuhová, Lucie Váchová, Kateřina Smolíková, Patricie Macková a Tereza Melecká. Zbylá dvě jména budou upřesněna v týdnu před turnajem.
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Současná lídryně žebříčku LET Casandra Alexanderová z Jihoafrické republiky berounský turnaj vynechá – přitom by zde obhajovala vítězství, což je zároveň její dosud jediný triumf v seriálu LET.
Favoritkami tak budou Francouzka Agathe Laisneová a Australanka Kelsey Bennettová, neboli druhá a třetí žena evropského žebříčku. Zároveň se v Berouně představí několik bývalých vítězek, například Indka Diksha Dagarová nebo Španělka Marta Martínová.
Celkem se do Berouna sjede 132 hráček. První kolo startuje v pátek 26. června už v 7:30 a program trvá až do půl sedmé večer, v sobotu je rozvrh identický. Závěrečné kolo začíná v neděli 28. června v osm ráno a o vítězce by mělo být jasno před čtvrtou hodinou odpolední.