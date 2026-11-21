Hráčky čekají na hřištích v Alabamě čtyři kola, po nichž přijde na řadu cut pro 65 nejlepších. V rozhodujícím pátém kole bude ve hře 25 účastnických karet pro následující sezonu.
Česká jednička Kousková, která tentokrát hrála na hřišti Crossings Course, začala birdie na páté jamce, na dalších dvou ale normu o ránu překročila. Dokázala však zareagovat dalšími dvěma birdie a první devítku zakončila s bilancí -1. Pod par se pak dostala i na 11. jamce, v závěru ale zapsala další dvě bogey a kolo tak zakončila vyrovnanou normou hřiště.
„Dneska byla hra pocitově trošku lepší než včera, byť to nakonec dopadlo na stejný výsledek. Mrzí mě dva trojputty, které jsem dala. Ty primárně zapříčinily, že skóre nezůstalo pod parem,“ zhodnotila Kousková druhé kolo v prohlášení.
„Stále ale dělám trošku víc chyb, než bych chtěla, to budu ráda, když do následujících dnů vylepším. Ale stále zůstáváme trpěliví, protože je před námi ještě hodně jamek,“ dodala.
Napoleaová, jež dnes hrála na Falls Course, začala den s double bogey a o ránu překročila par ještě na dalších dvou jamkách. Ztrátu pak dokázala zmírnit jen jedním birdie a šance na zisk účastnické karty se jí tak na chvostu startovního pole rozplývají.
Vedení po dvou kolech drží domácí Megha Ganneová se skóre -12. Kouskovou na 59. místě dělí od pozic zajišťující kartu čtyři rány. Třetí kolo odehrají obě české reprezentantky na hřišti Crossings Course.