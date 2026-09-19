Kazár Melecká je po 2. kole zkráceného golfového klání La Sella Open devatenáctá

Kazár Melecká, jež se přesunula do Španělska po víkendové svatbě, zvládla úvodní dvě kola rozložená do tří dnů s jednou ranou pod par.
Sára Kousková, která na tomto turnaji před dvěma lety obsadila třetí příčku, je v paru pětadvacátá. Česká jednička zvládla odehrát druhé kolo již v pátek a v sobotu měla volno stejně jako Jana Melichová, které patří se skóre +1 dělená 35. pozice.
Do finálového kola neprošla z 80. místa se skóre +5 Patricie Macková ani Lucie Váchová, která s výsledkem o ránu horším obsadila 98. příčku.
Turnaj nabral kvůli dešti zpoždění už ve čtvrtek, kdy se nezvládlo odehrát první kolo. Skluz golfistky nedohnaly v pátek a dnes je déšť s blesky vyhnal ze hřiště už ráno krátce po zahájení dohrávky druhého kola.
V čele pořadí turnaje je s jedenácti údery pod par a náskokem čtyř úderů Angličanka Charlotte Heathová.