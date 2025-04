Útok na elitní desítku v Kapském Městě o úder nevyšel. Kousková byla jedenáctá

Zápasník v řecko-římském stylu Artur Omarov prohrál na mistrovství Evropy v Bratislavě ve váze do 97 kg svůj první duel, po postupu jeho přemožitele Kirila Milova z Bulharska do finále nicméně dostal...

Konečného konečná? Ve 46 letech boxoval, pak chtěl pivo a říkal: Jsem dojatý

Když je tvrďák naměkko... Sobotní návrat boxerského nezmara Lukáše Konečného ve 46 letech do profesionálního ringu byl vítězný i dojemný. A definitivně poslední? „Měla by to být konečná,“ tvrdil...